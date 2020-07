Embarazada de gemelos depende de que el DTRH resuelva su caso para salvar vida de sus hijos

Una embarazada de gemelos necesita partir de Puerto Rico para atender una condición de salud de uno de los bebés que gesta, y depende del pago del seguro de desempleo para poder costear su tratamiento.

La joven Carolyn Soler indicó en el programa Lo Sé Todo, que padece de un síndrome poco común que amenaza la vida de ambos hijos. "Poca de la población de gemelos la ha tenido, por eso muchos de los doctores desconocen de ella y muchas de las personas desconocen de ella. Uno de los bebés se desarrolla bien durante la gestación y el otro no recibe la alimentación ni la sangre adecuada. Esa enfermedad no la tratan en Puerto Rico como tal, la tratan unos médicos especialistas que son bien pocos que están en Estados Unidos. Uno de ellos se encuentra en Miami, que es donde yo estaría atendiendo me con ellos para que puedan sobrevivir mis dos bebés. Si no, si se me muere uno ahora es muy poco probable que el otro sobreviva", dijo Soler en entrevista con Patricia Corcino.

Asimismo, Soler dijo que tiene dos semanas para viajar a Miami y los costos sobrepasan los $25,000. Se indicó que tiene 22 semanas de gestación y cualquier tratamiento se debe hacer antes de que tenga 24 semanas.

Carrera contra el tiempo para reunir el dinero

La embarazada expuso que su familia la ha apoyado económicamente, y tuvo que dejar de trabajar por la pandemia. Esta expuso que espera que resuelvan un punto controvertible para recibir el seguro de desempleo.

"Tuve que dejar mi empleo por un embarazo de alto riesgo", contó Soler.

Por su parte, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera, dijo en el programa que investigarán el caso de Soler y que la agencia podría hacer un depósito directo del seguro de desempleo en caso de ser elegible. Asimismo, una marca de gasolina donó $2,000.

Mientras, Patricia Corcino, quien dio a conocer el caso luego de que la madre la contactara en redes sociales, exhortó a la audiencia aportar lo que puedan para reunir los $25,000.

Las personas que puedan ayudar a Carolyn Soler pueden hacerlo a través de la ATH Móvil 939-419-0090.

