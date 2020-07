Alcaldes denuncian falta de protocolo del Gobierno para manejo de refugios

El primer vicepresidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, señaló que el gobierno central nuevamente le falta a la ciudadanía al no tener listo un protocolo para el manejo de los refugios en esta temporada de huracanes ante la realidad de la pandemia por el Covid-19, sumado a otros temas como el mantenimiento y limpieza de cuerpos de agua.

“Desde antes del inicio de la temporada hicimos el llamado a atender este asunto. Se sabía que una situación como la que estamos viviendo hoy ante el aviso de tormenta iba a pasar. Me consta que cada municipio ha realizado sus preparativos, no así el gobierno central con relación al Covid-19″, comentó Hernández.

Las declaraciones del también presidente interino de la Asociación de Alcaldes se suma al reclamo ya expresado por las autoridades federales al gobierno de Wanda Vázquez Garced. “Por la prensa supimos que el administrador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para la Región II, Thomas Von Essen, le dejó por escrito el pasado 14 de junio a la Gobernadora Wanda Vázquez Garced que su gobierno no está preparado para la temporada de huracanes”.

La carta fue publicada anoche por el periodista de CBS News, David Begnaud, quien añadió que al día de hoy miércoles 29, la agencia federal no ha recibido una contestación por parte del gobierno de Puerto Rico. “Es insólito que 40 días después de un reclamo tan importante no se haya contestado, eso evidencia la falta de planificación y responsabilidad más básica”.

La situación del Negociado para Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) también está siendo señalada por los alcaldes, particularmente por la primera ejecutiva de Salinas, Karilyn Bonilla. “Mi parecer es que haber desmantelado lo que fue agencia la agencia que tuve el privilegio de dirigir, para ponerla bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública fue y sigue siendo un completo error. Hoy estamos viendo las consecuencias. Esa instrumentalidad tiene que salir de esa camisa de fuerza en la que está sometida”.

Bonilla Colón añadió que confía en la experiencia y profesionalismo del actual director interino, Nino Correa, “pero la realidad con la que él tiene que lidiar es demasiado burocrática y la misma le limita su campo de acción”, añadió la alcaldesa.

Por su parte, el segundo vicepresidente de la Asociación, Nelson Torres Yordán, añadió que otro de los temas que causan gran preocupación es la falta de limpieza de caños y cuerpos de agua, que es responsabilidad del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). “Este es un reclamo que hemos hecho desde antes del inicio de la temporada de huracanes. Incluso, si los municipios tuvieran el equipo y personal para hacer esas labores, requieren del permiso de esa agencia, de manera que estamos de manos atadas en ese sentido. Si el DRNA no actúa, tan pronto tengamos mucha lluvia, vienen las inundaciones si no hay el drenaje adecuado”, aseguró el también exrepresentante a la Cámara.

Mientras, el alcalde de Utuado, Ernesto Irizarry Salvá, señaló que otra de las preocupaciones que genera la temporada son los deslizamientos de terreno en las zonas montañosas, tan pronto los terrenos se saturan con las copiosas lluvias. “El llamado que hacemos a la ciudadanía es que se mantengan en sus hogares y si prefieren ubicarse en un refugio, lo hagan con tiempo. Ya cuando suceden los derrumbes es más complicado llegar a las comunidades con el equipo pesado, evaluar la situación y proceder con la limpieza de caminos y carreteras”, finalizó.

