Alcalde denuncia que acuerdo con el DTOP ahora le impide recoger escombros en carreteras estatales

El alcalde de Caguas, William MirandaTorres, le cursó una carta al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), en la que le comunica que brindar atención inmediata y seguridad a la ciudadanía son las razones por las cuales firmó un acuerdo para la apertura de brechas en carreteras estatales tras un evento atmosférico.

Miranda Torres sostuvo que el acuerdo que presentó el DTOP, no le resuelve un problema a la ciudadanía y, por el contrario, lo crea al no permitirle al municipio recoger los escombros en las carreteras estatales tras el paso de un evento atmosférico. Bajo el acuerdo el municipio solo puede abrir brecha en las carreteras estatales y no recoger los escombros.

“Luego de evaluarlo (el acuerdo) y ante la dilación en el recibo de este y la emergencia que se avecina, estamos firmando el documento, pero entendemos que el no permitir que el municipio se encargue del recogido y disposición de dichos materiales no cumple con las expectativas de nuestros ciudadanos”, reza la carta de Miranda Torres con fecha del 28 de julio de 2020.

Advierte de peligros

La misiva agrega que “de la experiencia vivida, no solo de los huracanes Irma y María sino de todos los eventos atmosféricos que hemos atendido, ciertamente la primera respuesta está dirigida a abrir brecha para el libre acceso de los servicios de emergencias y de todas las comunidades. Sin embargo, el abrir brechas y no ser efectivos en el recogido de los materiales (vegetativos y escombros) conlleva situaciones de seguridad en el tránsito, acumulación de agua en los sistemas de recogido pluviales, situaciones de salud pública, molestia en los ciudadanos que sus viviendas colindan con las carreteras, entre otras; que pueden resultar en problemas mayores", indicó Miranda Torres.

Además, el alcalde expuso: "Esto sin considerar que a cerca de tres años de paso de los huracanes Irma y María, continuamos con situaciones de seguridad, derrumbes, asfalto, etc. en varias carreteras estatales de nuestra ciudad, lo que nos ha llevado a dar seguimiento continuo de los proyectos bajo el Programa Abriendo Caminos, programa que iba a atender algunos de estos casos”.

El acuerdo suministrado por el DTOP indica que el municipio“tendrá a su cargo la responsabilidad de llevar a cabo los trabajos necesarios para la apertura de carreteras estatales dentro de su jurisdicción tan pronto el Gobierno Federal declare en estado de emergencia a Puerto Rico debido al paso de algún evento atmosférico”.

Dispone además que “los trabajos autorizados en este convenio son exclusivamente para abrir brecha o “cut and push” en las carreteras estatales. No se autoriza al Municipio a realizar trabajos de recogido de escombros”.

