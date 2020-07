8 recomendaciones para tener un plan de desastres para sus mascotas

“Hacer un plan de preparación ante desastres es ahora más esencial que nunca debido a la pandemia del COVID-19 ya que algunos servicios pueden estar limitados y las familias deben tener consideraciones para que sus planes cumplan con las recomendaciones de distanciamiento social”, indicó Diane Robinson, encargada de respuesta a desastres en The Humane Society of the United States.

“Incluso en media de la pandemia, es imperativo prestar atención a las órdenes de evacuación de los funcionarios locales y recordar: Si no es seguro para usted, no es seguro para sus mascotas”.

Necesidad de refugio

Evacuar su residencia en medio de la pandemia del COVID-19, especialmente con sus mascotas, requiere planificación para así poder garantizar la salud y seguridad de todos los miembros de la familia.

De ser posible, considere refugiarse con familiares y/o amigos en un lugar seguro en caso de ser necesario. Es preferible quedarse con amigos y familiares en un lugar seguro durante este tiempo porque los servicios en los refugios pueden ser limitados y es probable que sea más difícil mantener el distanciamiento social.

Además, es recomendable contar con un kit para desastres listo en su hogar en todo momento.

Algunos elementos que debe incluir para su mascota en su kit:

Comida y agua para al menos 5 días para cada mascota. También debe tener recipientes para servir la comida y el agua. Si está empacando comida enlatada, también debe contar con un abrelatas manual. Medicamentos para al menos 5 días, así como todos los registros médicos, incluido el historial de vacunación. Manténgalos almacenados en un recipiente a prueba de agua. También puede considerar almacenarlos digitalmente en una unidad flash o en línea. Asegúrese de que su mascota lleve un collar con etiquetas para su identificación. Contar con un microchip es ideal ya que los collares pueden quitarse fácilmente. Empaque un botiquín de primeros auxilios para su mascota. Correas, arneses, y transportadores resistentes para transportar mascotas con seguridad. Fotos actuales de usted con sus mascotas y descripciones de sus animales. Artículos cómodos, que pueden incluir una cama para mascotas o un juguete especial, para reducir el estrés. Información escrita sobre los horarios de alimentación de sus mascotas y condiciones médicas. Además, problemas de comportamiento junto con el nombre y número de su veterinario. Esta información también se puede guardar digitalmente.

Además, otros artículos de utilidad:

Mascarillas

Gel desinfectante (hand sanitizer)

Papel toalla

Bolsas de basura plásticas

Artículos para grooming

Lejía (household bleach)

Algunos consejos útiles para la seguridad de sus mascotas:

Si no es seguro para usted, no lo es para su mascota. Nunca asuma que se le permitirá llevar a su mascota a un refugio de emergencia. Antes de que ocurra un desastre, llame a su oficina local de manejo de emergencias para verificar que haya refugios en su área que acepten personas y sus mascotas. Tenga en cuenta que en medio de la pandemia de COVID-19, las opciones de refugio de emergencia pueden ser limitadas. Asimismo, tenga una lista de hoteles y moteles que aceptan mascotas en un radio de 100 millas de su hogar. Tenga en cuenta que, en un evento catastrófico, los hoteles locales se llenarán rápidamente y pueden no estar disponibles. Haga arreglos con amigos o familiares con anticipación para asegurarse de que usted y sus mascotas puedan buscar refugio en su hogar, si es necesario. Si alojarse juntos no es una opción, conozca los requisitos de los hospedajes de animales o la oficina del veterinario para el alojamiento de mascotas. Y como último recurso, conéctese con su refugio de animales local para determinar si ofrecerán alojamiento temporal durante el tiempo de crisis. También pueden verse afectados por el desastre y no estar disponibles para albergar animales. Tenga un plan para cuando esté fuera de la ciudad o no pueda llegar a casa con su mascota cuando ocurra un desastre. Encuentre un vecino, amigo o familiar de confianza y dele una llave de repuesto. Asegúrese de que conozcan el horario de alimentación y medicamentos de sus mascotas, y si usa un servicio de cuidado de mascotas, averigüe con anticipación si podrán ayudarlo en caso de una emergencia. Si te quedas en casa, hazlo de manera segura. Si su familia y sus mascotas deben pasar el evento meteorológico en su hogar, identifique un área segura de su hogar donde todos puedan permanecer juntos. Cierre o elimine rincones y grietas inseguras donde los gatos asustados pueden tratar de esconderse. Mueva artículos peligrosos como herramientas o productos tóxicos que se hayan almacenado en el área. Lleve a sus mascotas al interior tan pronto como las autoridades locales indiquen que se aproxima el evento meteorológico. Mantenga a los perros con correa y los gatos en portadores, y asegúrese de que lleven una identificación. Si tiene una habitación que puede designar como una "habitación segura", coloque sus suministros de emergencia en esa habitación con anticipación, incluyendo la caja y los suministros de su mascota. Tenga todos los medicamentos y un suministro de alimentos y agua para mascotas dentro de recipientes herméticos, junto con sus otros suministros de emergencia. Si hay una chimenea abierta, ventilación, puerta para mascotas o una abertura similar en la casa, ciérrela con láminas de plástico y cinta adhesiva fuerte. Escuche la radio periódicamente y no salga hasta que sepa que es seguro hacerlo. Si se va la luz. Si debes abandonar tu hogar porque se fue la luz, lleve consigo a sus mascotas.

