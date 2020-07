Refieren a Eduardo Bhatia al Departamento de Justicia

El representante novoprogresista José Enrique 'Quiquito' Meléndez refirió hoy al senador Eduardo Bhatia al Departamento de Justicia tras revelarse que este adquirió bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) mientras impulsó legislación sobre la corporación pública.

Ayer Metro reveló que, además del aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), sus hermanos Andrés y Lisa, así como su padre Mohinder Bhatia, también mantienen reclamaciones contra entidades públicas, incluyendo la AEE, según se refleja en el portal de Prime Clerk.

De acuerdo con Meléndez, Bhatia pudo haberse beneficiado personalmente de su posición como presidente del Senado —durante su incumbencia entre 2013 a 2016— por impulsar legislación que le diera ganancias como bonista del gobierno. El representante novoprogresista refirió la información publicada al Departamento de Justicia de Puerto Rico, para que refiera el asunto al Panel del FEI y se designe un FEI (Fiscal Especial Independiente) para que determine si el legislador del PPD violentó a la Ley de ética gubernamental, si actuó para beneficio propio y si el expresidente del Senado violó otras leyes. El representante por acumulación aclaró que refiere el caso al Departamento de Justicia y a las agencias federales pertinentes debido a que la actual legislatura no tiene jurisdicción sobre las acciones realizadas por el expresidente del Senado.

Meléndez indicó que, independientemente de si el senador Bhatia tuvo ganancias o pérdidas de sus compras de bonos, la realidad es que pudo haber tenido acceso a información privilegiada siendo presidente del Senado y no se abstuvo de votar en legislación que le beneficiaría como bonista. Adicional no podía participar en reuniones del gobierno donde se discutiría información privilegiada relacionada a las agencias donde compró bonos.

“Mientras Eduardo Bhatia estaba comprando bonos de Cofina, a la misma vez le cortaba los fondos al sistema de retiro de los maestros y de los empleados públicos. Utilizando información privilegiada y de primera mano para buscar subir sus ganancias como bonista. Y esa acción debe ser investigada por el Departamento de Justicia lo antes posible”.

Bhatia dice perdió $60 mil como bonista de la AEE Los abogados Arturo Hernández y Rolando Emmanuelli censuraron que el Senado nunca activara los mecanismos de abstención para evitar un conflicto de intereses

El legislador recordó que el expresidente del Senado viajó con fondos públicos al Congreso Federal para discutir asuntos relacionados a los pagos de la deuda y la implantación de una Junta de Supervisión Fiscal, la cual trabajaría de inmediato en Puerto Rico en busca del pago de la deuda a los bonistas. Añadió que en el año 2015 el Senado de Puerto Rico aprobó legislación a fines de aumentar el IVU a 11.5%, y el senador Eduardo Bhatia votó a favor del impuesto cuando debió de abstenerse por ser uno de los bonistas que se beneficiaría con la legislación. Para Meléndez las acciones de Bhatia fueron transacciones irregulares como legislador porque estaba votando a favor del repago de su inversión y la de su familia como expresaron los medios. Tenía que abstenerse de participar de los procesos.

“Estas acciones del senador Bhatia son altamente sospechosas. El Departamento de Justicia tiene el deber de investigar de inmediato y referir al Panel del FEI el asunto para que se analice si violó la ley estatal o federal. Bhatia utilizó dinero público para viajar a Washington para cabildear a favor de la Junta de Control Fiscal la cual lo beneficiaría como bonista. Participó y tuvo acceso a reuniones donde se discutió información privilegiada, de primera mano, cuando se discutía el aumento al IVU para beneficiarlo como bonista y no se abstuvo. No le expresó a los legisladores o participantes de ante mano, que era bonista y que no debía estar en esas reuniones, mucho menos podía cabildear a su favor con dinero público al presentarse como Presidente del Senado en aquel entonces. Al participar de todo tipo de reuniones y de votaciones de legislación relacionadas a los pagos de los bonistas, Bhatia estaba buscando asegurar el recobro de su dinero y se quedó callado.”

Según consta en el sistema de Prime Clerk, Bhatia hizo una reclamación de acreencia contra la AEE el 22 de abril de 2018 por la cantidad de $190,000 más intereses. Según su proof of claim sometido al Tribunal Federal en dicha fecha, Bhatia habría adquirido bonos de la AEE el 11 abril de 2012. A pesar de esto, como presidente del Senado impulsó legislación sobre la AEE —como la Ley 4 de 2016— que estableció un mecanismo de reestructuración de la deuda con los acreedores y bonistas de la corporación pública que podría haber impactado las reclamaciones de él y sus familiares.

Al ser contactado por Metro, Bhatia aceptó que llegó a adquirir bonos de la AEE, así como de otros emisores de deuda municipal pertenecientes al gobierno de Puerto Rico, y que los mantuvo mientras lideraba el Senado. Sin embargo, aseguró que en los pasados años vendió la totalidad de su cartera de inversiones en entidades gubernamentales incluyendo los de la corporación pública, aunque no pudo precisar la fecha en que se deshizo de los bonos de la AEE cuya reclamación del 22 de abril de 2018 está disponible en el portal de Prime Clerk.

