El Centro Nacional de Huracanes (CNH) en Miami emitió un aviso de tormenta para Puerto Rico e Islas Vírgenes ante el potencial paso cercano de una posible tormenta tropical catalogada como Potencial Ciclón Número 9.

En estos momentos el sistema se encuentra a unas 400 millas de las Islas de Barlovento.

Potential Tropical Cyclone #Nine Advisory 1: Disturbance Forecast to Become a Tropical Storm Before Reaching The Leeward Islands. Tropical Storm Warnings Issued. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 28, 2020