¿Cuándo podría llegar el segundo cheque de $1,200?

Se espera que hoy el Senado de Estados Unidos presente el nuevo paquete de estímulo económico por el coronavirus, que incluirá una ronda adicional de cheques de $1,200.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, destacó en un Facebook Live que una vez el Senado presente la medida, pasará a un comité de conferencia para determinar cuál será el proyecto final. Asimismo, dijo que se espera tener un proyecto aprobado la segunda semana de agosto.

Sin embargo, el tiempo del desembolso en Puerto Rico dependerá de si el Departamento de Hacienda es nuevamente el encargado por ley de distribuir el dinero.

Mientras, el medio Bloomberg expuso que el incentivo de los $1,200 podría comenzar a distribuirse en Estados Unidos en agosto.

La oficial de prensa del Departamento de Hacienda, Vilmar Trinta, expuso que "es muy prematuro. No tenemos una comunicación oficial del IRS ni del Tesoro sobre eso. Por lo tanto, no podemos estimar fechas hasta que no tengamos el plan de trabajo acordado con el IRS".

Sobre las negociaciones del nuevo paquete de estímulo económico que se está trabajando en el Congreso. Posted by Jenniffer González Colón on Friday, July 24, 2020

Dependerá de los requisitos que imponga el Gobierno federal

A principios de julio, el secretario de Hacienda, Francisco Parés, afirmó a Metro que la rapidez con que se envíe un segundo incentivo federal dependerá de los requisitos que se establezcan para determinar qué ciudadanos serán elegibles.

“Todo va a depender de las características que tenga ese incentivo. En la medida en que vincule el año 2019, va a ser más rápido tanto para el IRS como el Departamento de Hacienda. Habría que ver si nuevamente una ayuda de esa naturaleza se le externaliza a Hacienda como ocurrió en este caso. También esos parámetros, cómo quedarían, cuántas personas que participaron ahora participarían en un próximo programa… son muchos indicadores que no me permiten dar una fecha a ciencia cierta”, expuso el funcionario a preguntas de Metro sobre si la agencia podría hacer pagos más rápidos que con el primer incentivo.

Te puede interesar: