Representante arroja positivo a COVID-19 a días de haber estado en actividad del PPD

Justo un día después de haber participado en una conferencia de prensa en la que endosó al precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia Gautier, el representante, José “Conny” Varela Fernández, arrojó positivo a la prueba molecular de COVID-19.

En la actividad, el representante desde 1993 participó junto a los alcaldes de Carolina, José Carlos Aponte; el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz; así como el alcalde de Guayanilla, Nelsón Torres Yordán. El representante Angel Matos también estuvo presente.

En el evento hubo empleados municipales y personal del partido, confirmó el representante en entrevista con Metro Puerto Rico.

“Sí, había empleados, empleados de los alcaldes y demás”, dijo el representante.

Varela Fernández expresó que logró conversar tanto con Bhatia como con Matos. Bhatia anunció hoy que suspendía por el momento todas sus actividades presenciales y que estará aislado en su hogar además de someterse a la prueba de COVID-19.

No obstante, el legislador no había logrado contactarse con el presidente de la colectividad, Aníbal José Torres.

El representante igualmente participó en las primarias del Partido Demócrata que se llevaron a cabo en la Isla el pasado domingo. Se desprende de las fotografías en su cuenta de Facebook que tenía puesta una mascarilla N-95.

Sin embargo, el representante dijo que no se ha comunicado con el presidente de la colectividad en la isla, Charlie Rodríguez. El representante votó en la Escuela José Gautier Benítez en Caguas.

Hasta el momento, se ha comunicado con las personas con quienes estuvo reunido durante la semana, dijo a este medio.

La noticia del contagio de Varela surge luego de que esta misma semana, el candidato a representante por el Distrito 15 del Partido Popular Democrático (PPD), Armando Lagarreta Raíces, arrojara también positivo a una prueba de COVID-19.

“La noticia me cogió haciendo ejercicio en la trotadora”, expresó. “Cuando mi hermano me llamó que es médico me dijo: ‘mira, arrojaste positivo’. Hay que seguir el protocolo”.

El representante dio positivo a la prueba molecular que se realizó el miércoles cuando planificaban una actividad junto a sus seres queridos.

En un principio, se había llevado a cabo una prueba serológica en la Cámara de Representantes a la que arrojó negativo. Estimó que se pudo haber contagiado en días recientes al entrar en contacto con personas en reuniones.