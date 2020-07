Impactan los PAC y Súper PAC la carrera electoral local

En pasados días, en espacios como la televisión y vallas publicitarias, se ha visto una serie de anuncios en contra de la candidatura de Vázquez financiados por comités de acción política (PAC) como el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) y otros identificados como Growing Economic Opportunities y Salvemos a Puerto Rico.

De acuerdo con información provista por la OCE, Salvemos a Puerto Rico es un denominado Super PAC con sede en Arlington, Virginia, cuyos informes, explicó Vélez, son remitidos al organismo local por la Comisión Federal de Elecciones (FEC) por haber incurrido en gastos en Puerto Rico.

Los Super PAC, son entidades que, contrario a los PAC regulares, no enfrentan un tope en los donativos individuales y pueden recibir donativos de corporaciones, indicó Vélez. En Puerto Rico, una persona puede donar hasta $2,800 anuales a un comité regular.

Aunque la OCE aún no ha recibido documentación sobre Growing Economic Opportunities de parte de la FEC, Vélez sostuvo que la información preliminar es que representan los intereses del sindicato Laborers International Union of North America (Liuna), con sede en Nueva Jersey. En pautas con el slogan de “Wanda te engaña”, el grupo incluye la dirección física de 104 Interchange Plaza, Suite 301 Monroe, NJ 08831, donde tiene su sede el New Jersey Laborers PAC, que según su portal de internet “coordina y aboga” por los intereses de Liuna.

Liuna, a través de la firma World Professionals Group (WPG), recibió los servicios del cabildero y amigo del exgobernador Ricardo Rosselló, Elías Sánchez. Sin embargo, El Nuevo Día reportó en enero que Sánchez ya no mantenía relación con WPG.

El SPT, por su parte, está registrado ante la OCE como uno de seis comités de gastos independientes, el equivalente a los Super PAC en Puerto Rico, explicó Vélez. El sindicato debe radicar su primer informe, correspondiente al trimestre de abril a junio, antes del 20 de julio.

