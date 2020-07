Vega Ramos suspende actividades de campaña tras compartir con candidato positivo a Covid

El representante por acumulación y miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos, anunció hoy que suspende todas sus actividades presenciales de campaña para el Senado por acumulación tras haber participado de una caravana el domingo en Hatillo en la que también estuvo otro candidato legislativo que recién dio positivo.

“Tan pronto se nos notificó la situación del domingo, procedí a realizarme ambas pruebas. Ya recibimos el resultado negativo de la prueba rápida (de sangre) y aguardamos por el resultado de la molecular. Mientras, estamos observando todas las medidas de acuartelamiento, eliminando todo contacto o interacción presencial y limitando nuestra presencia y comparecencias a aquellas que podamos realizar por medios electrónicos y de telecomunicación a distancia”, declaró Vega Ramos.

El Legislador explicó que la gran mayoría del tiempo que estuvo en la caravana estuvo en la parte de atrás de un vehículo tipo “pick up”; que allí sólo estuvo acompañado por un colaborador de campaña y tomando las medidas cautelares requeridas. También aseguró que estuvo en la cercanía del candidato afectado por más de unos breves minutos; siempre al aire libre, mascarilla y con continuo uso de atomizador con alcohol de 75%.

“Tras este episodio y evaluar el status de nuestra lucha contra el Covid 19 he tomado la decisión de no dar margen de error y suspender todas las actividades presenciales de mi campaña. Punto. Eso quiere decir que no participaré de ninguna caminata, caravana, concentración o evento de campaña hasta que se verifique que las circunstancias no son peligrosas para nuestro pueblo”, explicó Vega Ramos.

Realizará actividades de campaña en línea

“Tristemente, la situación requiere que alteremos fundamentalmente las maneras de comunicarnos con nuestros conciudadanos en esta recta final del proceso primarista. Así las cosas, lo más justo con mis colaboradores de campaña, con mis compatriotas que usualmente nos reciben en los eventos de campaña y con mi familia y amigos, es detener mis actividades presenciales y redoblar esfuerzos a través de los medios de comunicación, las redes sociales y la internet y las llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos. Próximamente haré anuncios de estos esfuerzos para que quien quiera dialogar conmigo, pueda hacerlo de una forma segura para todos”, añadió Vega Ramos.

“Hago un llamado urgente a todos los medios de comunicación del país, las televisoras, estaciones de radio, periódicos y portales informativos de internet a que hagan un esfuerzo adicional de darle el más amplio espacio de discusión, interrogatorio y debate a todos los candidatos primaristas. Es un deber cívico que la prensa y los medios de comunicación comerciales deben asumir en una circunstancia excepcional”, dijo Vega Ramos.

Comparecencias no presenciales

Igualmente el candidato a senador por acumulación por el PPD señaló que buscará enfatizar las comparecencias no presenciales a distintos foros televisivos, radiales y por internet de programas de entrevistas y similares.

“En respeto a la situación, también decidí que estaré atendiendo las solicitudes de entrevistas de los diversos medios a través de plataformas de comunicación como Skype, Zoom, Facebook Live y otras similares. Hay que dar el ejemplo y colaborar para evitar un repunte y para aportar a pasar este momento difícil nuevamente. Hoy, otra vez, hay que quedarse en la casa. Yo voy a dar el ejemplo, sin importar si tiene costo político o no”, concluyó Vega Ramos.

Te recomendamos:

Te podría interesar