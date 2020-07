Trump asegura que el gobierno federal no dará fondos a escuelas que permanezcan cerradas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recalcó hoy que las escuelas que no abran a clases presenciales deberían perder los fondos federales que reciben.

"Ahora que lo hemos presenciado a gran escala, y de primera mano, el aprendizaje virtual ha demostrado ser TERRIBLE en comparación con el aprendizaje en la escuela o en el campus. ¡Ni siquiera cerca! Las escuelas deben estar abiertas en el otoño. Si no está abierto, ¿por qué el gobierno federal daría fondos? ¡No lo hará!" (sic), opinó el mandatario.

Now that we have witnessed it on a large scale basis, and firsthand, Virtual Learning has proven to be TERRIBLE compared to In School, or On Campus, Learning. Not even close! Schools must be open in the Fall. If not open, why would the Federal Government give Funding? It won’t!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2020