Donald Trump confirma que enviarán segundo cheque de estímulo económico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su administración trabaja en un segundo paquete de estímulo económico para mitigar el impacto del COVID-19.

El mandatario ofreció las declaraciones a la periodista Jessi Turnure, de Nextar DC. Este le confirmó una segunda ronda de cheques. "La respuesta es sí, estamos trabajando ahora con el Congreso", contestó Trump. Asimismo, este se limitó a decir que el segunda paquete de estímulo ocurrirá "muy pronto".

In a one-on-one interview, President Trump tells me Americans can expect another round of stimulus checks soon, but his administration and Congress are still negotiating the exact amount included in the next and likely final round of coronavirus relief. #NexstarDC pic.twitter.com/hKjqakSaYX

