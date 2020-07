Afinan preparativos para primarias demócratas

De cara a las primarias presidenciales del Partido Demócrata en Puerto Rico, Charlie Rodríguez —presidente de esta colectividad en la isla — aseguró que están listos para que el domingo los electores acudan a sus respectivos centros de votación ante estrictas medidas de seguridad en medio de la pandemia del COVID-19.

Por su parte, Rodríguez indicó que los electores tienen hasta mañana 11 de julio a las 3:00 p.m. para emitir su voto mediante el mecanismo de 'voto temprano' o 'early voting' en su respectiva Junta de Inscripción Permanente (JIP). "Hasta mañana 11 de julio cualquier elector puede ir a la JIP donde está inscrito para votar y votar de manera adelantada mediante el mecanismo de añadido a mano", señaló. Admitió que la organización del evento electoral ha enfrentado una serie de contratiempos como la tardanza en el comienzo del voto temprano —que tenía previsto iniciar el pasado 4 de julio y arrancó con dos días de retraso—, la falta de implementación de este método en municipios como Aibonito, donde sostuvo que los empleados no han seguido las instrucciones delineadas por el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones.

"Hemos tenido algunos problemas, pero en la mayoría de las JIP ha funcionado", agregó Rodríguez. Para el método de voto temprano, según Rodríguez, el elector sólo tiene que acudir a su JIP y presentar su tarjeta electoral. De no tener esta identificación, podría presentar su licencia de conducir o su pasaporte. Indicó que los electores de Trujillo Alto —al no contar con una JIP— podrán acudir a cualquier oficina del JIP en el distrito de Carolina.

Asimismo, Rodríguez comentó que para el evento electoral del domingo tendrán disponibles 91 centros de votación. En cada uno de los 78 municipios habrá un centro de votación y en los municipios de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Ponce, Juana Díaz y Carolina tendrán un centro de votación en cada uno de los precintos en que se dividen estos pueblos. Los centros de votación abrirán a las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

Por su parte, aseguró que hoy votaron unos 3,174 confinados mediante el mecanismo de voto adelantado en todas las instituciones correccionales del país, incluyendo aquellos juveniles que tienen derecho al voto y que se encuentran en centros de detención para menores. Rodríguez, en cambio, no pudo precisar cuántos electores han utilizado el método de voto temprano.

Reconoció, a su vez, que es muy probable que el evento tenga una baja participación electoral debido a la pandemia, las cancelaciones en el evento y a que Joe Biden es el virtual candidato a la presidencia por el Partido Demócrata tras la salida del senador Bernie Sanders de la contienda primarista a principios de abril.

Las personas tendrán una papeleta en la cual en la parte principal tendrán los ocho candidatos presidenciales y en la parte posterior estará la papeleta para escoger a los 33 delegados.

Rodríguez también detalló que las personas que no conozcan el lugar al cual pueden ir a votar pueden enviar un mensaje de texto al 787-302-3567 en el que solo tienen que escribir su número electoral en el mensaje. Luego, dicho número le responderá con el nombre de la escuela a donde tiene que ir a votar, la dirección y un mapa para llegar.

Mientras que Rodríguez aseguró que desconoce si la CEE utilizará la totalidad de los $1.1 millones disponibles para la celebración de esta primaria. Dijo que, la última manifestación del presidente de la CEE, Juan Dávila, es que se habían gastado unos $801,000 en el evento primarista.

Medidas de seguridad ante el COVID-19

Por otro lado, Rodríguez indicó que, debido a la pandemia del COVID-19, el evento electoral se celebrará bajo "un estricto protocolo de seguridad" que incluirá que cada persona deberá acudir con mascarilla, tendrán hand sanitizer para la desinfección de las manos, toallas con alcohol para los marcadores y el distanciamiento de seis pies entre las personas. Asimismo, planteó que ya no será requerido que el elector introduzca su dedo en el entintado antes de votar. Como medida de seguridad, Rodríguez explicó que la tinta será aplicada al dedo del elector mediante un gotero para evitar el contacto.

Sanders insiste en primaria

Rodríguez, además, mencionó que las primarias se celebrarán en la isla a insistencia de Sanders ya que la obtención de delegados le daría más poder para negociar e impulsar sus propuestas en la plataforma de Biden.

"No hubiera querido hacer la primaria, pero la única razón por la cual la he tenido que hacer es porque Bernie Sanders ha insistido en hacerla. Y hay tribunales federales, como ocurrió en Nueva York que la canceló por ley, y luego un tribunal le ordenó que tenía que celebrarla porque no le puedes violar el derecho constitucional a aquellos que aspiran a ser delegados a ser electos y a que los electores puedan votar por los delegados que elos quieran", dijo Rodríguez.

