Jenniffer González pide la salida de la secretaria de Justicia y que se publiquen los referidos

La comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González, solicitó que los referidos al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente se hagan públicos los señalamientos como a las personas investigadas.

En declaraciones escritas, González expresó que de haber algún candidato del Partido Nuevo Progresista que se le encuentre causa para ser investigado por el ente independiente, se debe tomar acción inmediata y convocar al directorio.

"El Panel, aunque no sea requerido, debería hacer público el contenido y las identidades de las personas referidas", comentó, mientras agregó que "si el FEI determinara causa para investigar algún candidato primarista, el PNP debe, inmediatamente, convocar el directorio y tomar acción inmediata".

Además de esta solicitud, González opinó que la actual secretaria del Departamento de Justicia, Wandymar Burgos, debe abandonar su puesto de manera inmediata.

"La recién nombrada secretaria de Justicia en receso debe cesar en su cargo ante el manejo altamente irregular de pedir la devolución de referidos".

En estas declaraciones, González resumió las situaciones por las que ha pasado, está viviendo en la actualidad el pueblo puertorriqueño por lo que solicitó que el Gobierno se enfoque en su realidad y futuro.

"Puerto Rico está viviendo desde los 2017 momentos difíciles que ameritan cautela, pero determinaciones que ayuden a salir a la isla adelante. Los huracanes, terremotos, pandemia y ahora la sequía son razones suficientes para mantener a nuestro pueblo preocupado ante el plano fiscal, de salud y de futuro. Las controversias en el gobierno no pueden ser la norma del día", indicó.

Además, comentó que "la fatiga emocional natural post desastre no puede ser alimentada ni promovida por la desconfianza en las estructuras e instituciones de gobierno y mucho menos sus funcionarios. Ante esta realidad debe procederse inmediatamente, con los referidos al Panel del FEI. El Panel, aunque no sea requerido, debería hacer público el contenido y las identidades de las personas referidas. Deben determinar si hay causa o no y proceder inmediatamente sin distinción de persona. Nadie está por encima de la ley".

"Puerto Rico necesita enfocarse en su realidad y futuro", concluyó.

