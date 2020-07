Secretaria interina de Justicia confirma frenó referidos al FEI contra Gobernadora

A eso de las 11:30 de la noche del lunes, la secretaria interina de Justicia, Wandymar Burgos Vargas confirmó que ella frenó la entrega a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) de varios referidos firmados por su predecesora, Dennise Longo y que incluían a la propia gobernadora, Wanda Vázquez.

Burgos Vargas, quien ocupa el cargo como un nombramiento en receso, dijo que nunca fue informada en la transición sobre los informes al FEI. Planteó dudas sobre si Longo firmó los referidos una vez ya la Gobernadora le había retirado la confianza y se le había solicitado la renuncia. Metro supo que uno de los informes es por el despido de la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andujar como represalia por haber iniciado una investigación sobre intervenciones políticas en la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF). Otros medios de comunicación como el Centro de Periodismo Investigativo y El Nuevo Día plantean que también habían referidos por el manejo del almacén en Ponce del Negociado de Manejo de Emergencias. Estos referidos también incluirían a la Gobernadora.

Aquí las expresiones de la secretaria interina de Justicia:

“Desde que fui nombrada Secretaria de Justicia el viernes en la tarde, nos encontramos en proceso de transición para conocer de todas las gestiones que se encuentran en proceso en la agencia, así como las realizadas luego de que le fuera solicitada la renuncia a la pasada Secretaria. Esta es una gestión que realizamos con toda la responsabilidad y seriedad que amerita.



Durante la mañana de hoy 6 de julio de 2020, en momentos en que estaba en el proceso de una transición ordenada en la Secretaría Auxiliar de lo Civil, mediante correos electrónicos se me notifica de unos informes que se habían firmado el viernes pasado y se había coordinado la entrega con la OPFEI.



Además, se me indica que el agente estaba de camino a la oficina del OPFEI para la entrega. Ante esto, solicité que se le indicara al agente que hiciera entrega en la Oficina de la Secretaria de los mismos. Lo anterior es respondiendo a un interés de conocer de qué trataban los informes y máxime cuando dicha entrega se estaba haciendo en fecha en que estoy en funciones como Secretaria de Justicia.



Además, en ningún momento durante el fin de semana se me notificó de lo anterior para atenderlo como corresponde en una transición responsable. Por ende, he designado a la experimentada fiscal Inés del C. Carrau Martínez para que me asista en el proceso de transición de éste y demás asuntos del área investigativa y criminal.



De igual forma les informo que he designado a la licenciada Carrau Martínez como Subsecretaria del Departamento de Justicia de Puerto Rico.



Que le quede meridianamente claro a todo el Pueblo de Puerto Rico, que todas las investigaciones que tengan mérito, se llevarán hasta las últimas consecuencias, sea contra la persona que sea.



La fiscal Carrau Martínez lleva 22 años como fiscal del Departamento de Justicia. Ha fungido como fiscal auxiliar, Fiscal de Distrito en varias ocasiones y Subjefa de Fiscales”.

Por su parte, la gobernadora expresó en unas escuetas declaraciones que nunca fue notificada de los referidos y por lo tanto el despido de Longo no se relaciona a haber estado referida al FEI. Vázquez reclamó que su trayectoria hablaba por ella y que este martes hará declaraciones más completas sobre lo sucedido.

