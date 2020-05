Alegra a Trump recuperación de Kim Jong Un

El presidente Donald Trump expresó su contentura al saber que Kim Jong Un se encuentra en buen estado de salud, tras rumores de que había fallecido.

El líder norcoreano llevaba fuera del ojo público desde el pasado 11 de abril, cuando presidió una reunión del Politburó del Partido del Trabajo de Corea. Su ausencia el 15 de abril durante la conmemoración del aniversario del nacimiento de su abuelo, el fundador de Corea del Norte, Kim Il Sung, produjo una ola de rumores sobre su salud.

"Por mi parte, me alegra ver que ha vuelto, ¡y en buen estado de salud!", publicó Trump en Twitter.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020