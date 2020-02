Manuel Laboy rechaza hacer expresiones sobre reunión con donante en Fortaleza

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy, rechazó realizar expresiones sobre una reunión en La Fortaleza en la que el donante de la campaña, Luis 'Luillo' Ruiz Ruiz, habría cabildeado para obtener créditos contributivos ascendentes a $25 millones para su empresa The Pimienta Film.

"No puedo hacer expresiones de otro tema. No puedo", señaló el funcionario al ser abordado por Metro tras una mesa redonda en las instalaciones de la agencia.

Según el secretario de Hacienda, Francisco Parés, quien participó de la reunión, en el encuentro también estuvieron la gobernadora Wanda Vázquez, Laboy y otros representantes de la industria fílmica, como Jorge Luis Aquino, de la fundación CineStell.

La reunión en La Fortaleza se celebró tres semanas después del evento de recaudación de fondos que realizó el comité de campaña de la gobernadora en Dorado. Ruiz Ruiz donó $2,700, el límite que permite la Ley para la Fiscalización y Financiamiento de Campañas Políticas.

Una fuente con conocimiento de lo ocurrido indicó a este medio que Laboy se opuso a los intentos de la compañía de Ruiz Ruiz de recibir un decreto con créditos contributivos ascendentes a $25 millones. Esa cantidad representaría la mitad del límite ordinario de $50 millones en créditos anuales que impone la Ley 27 de Incentivos para la Industria Fílmica.

Durante una mesa redonda, Laboy presentó un plan de ruta para el desarrollo de un Complejo Tecnológico Oceánico que propone conversión de energía océano termal y crear empresas tecnológicas y agrícolas en esta área. En la sesión de preguntas, la oficial de prensa de Laboy no permitió que este medio obtuviera una reacción del secretario en torno a los sucesos de la reunión en La Fortaleza, especialmente la discusión de otorgarle créditos contributivos a un donante de la campaña de la gobernadora.

En dicho evento celebrado en Las Palmas en Dorado, la gobernadora recaudó $23,500, según su más reciente Informe de Gastos e Ingresos que rindió a la Oficina del Contralor Electoral el pasado 14 de febrero. La esposa de Ruiz Ruiz, Belinés Torres Aponte, también donó $2,700 durante la actividad de recaudación de fondos.

De acuerdo con otra fuente con vínculos a la industria cinematográfica, la abogada Valerie Rodríguez Erazo trabaja como cabildera para The Pimienta Film, compañía que ha producido películas como Maldeamores (2007), The Caller (2011) y Welcome to the Jungle (2013).

Rodríguez Erazo es esposa del también cabildero y exdirector de campaña del exmandatario Ricardo Rosselló, Elías Sánchez, y su firma CDO Group recibió múltiples contratos con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres bajo la dirección de Vázquez.