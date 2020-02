Donante de la campaña Wanda Vázquez consiguió reunión en La Fortaleza

Tras participar como uno de los nueve donantes en la única actividad de recaudación de fondos reportada por la gobernadora y aspirante primarista Wanda Vázquez, el cineasta Luis “Luillo” Ruiz Ruiz, menos de tres semanas después, tuvo una reunión en La Fortaleza en la que cabildeó para que su empresa, The Pimienta Film, obtuviera incentivos por $25 millones, indicaron a Metro fuentes con conocimiento de la situación.

Según el secretario de Hacienda, Francisco Parés, quien participó de la reunión, en el encuentro también estuvieron la gobernadora, el titular de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, y otros representantes de la industria fílmica, como Jorge Luis Aquino, de la fundación CineStell.

La reunión en la mansión ejecutiva se incluyó en el calendario de actividades de la gobernadora como una “con miembros de la industria del cine en Puerto Rico”.

Una fuente con conocimiento de lo ocurrido indicó a este medio que Laboy se opuso a los intentos de la compañía de Ruiz Ruiz de recibir un decreto con créditos contributivos ascendentes a $25 millones. Esa cantidad representaría la mitad del límite ordinario de $50 millones en créditos anuales que impone la Ley 27 de Incentivos para la Industria Fílmica.

Parés negó que Laboy saliera de la reunión, como planteó una fuente, y aunque tampoco reconoció que Ruiz hiciera esa exigencia en particular, aseguró que la gobernadora dijo en un momento dado que aquel no era el foro para discutir los asuntos traídos a colación por el productor.

Tan reciente como la semana pasada, Laboy destacaba el impulso que el Gobierno le ha dado al cine en la isla.

A pesar de múltiples esfuerzos, ni Laboy ni Ruiz Ruiz estuvieron ayer disponibles para entrevistas con Metro.

De acuerdo con otra fuente con vínculos a la industria cinematográfica, la abogada Valerie Rodríguez Erazo trabaja como cabildera para The Pimienta Film, compañía que ha producido películas como Maldeamores (2007), The Caller (2011) y Welcome to the Jungle (2013).

Rodríguez Erazo es esposa del también cabildero y exdirector de campaña del exmandatario Ricardo Rosselló, Elías Sánchez, y su firma CDO Group recibió múltiples contratos con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres bajo la dirección de Vázquez.

Las interrogantes sobre los vínculos de Ruiz Ruiz con el Gobierno no son nuevas. En 2013, el Centro de Periodismo Investigativo reportó que miembros de la Asociación de Productores Cinematográficos y Audiovisuales cuestionaban públicamente las subvenciones millonarias que la empresa recibía de parte del Departamento del Trabajo y la entonces Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica.

Ese año, además, el CPI informó que el Gobierno de Reino Unido investigaba la posible evasión de impuestos sobre créditos contributivos concedidos por la Corporación a entidades asociadas a The Pimienta Film, aunque Ruiz Ruiz negó que fuera objeto de esa pesquisa.

Donativo familiar

En el evento de recaudación de fondos para la campaña por la gobernación de la mandataria, llevado a cabo el 30 de enero en Dorado, y donde se levantaron $23,500, también estuvo presente Belinés Torres Aponte, esposa de Ruiz Ruiz. Ambos donaron $2,700, el tope individual permitido por la Ley para el Financiamiento de Campañas.

De acuerdo con una de las fuentes, Torres Aponte “administra” The Pimienta Film.

Pese a que Vázquez ha insistido en que no depende de una “maquinaria” basada en inversionistas políticos que impulse su candidatura, El Nuevo Día reportó que, antes de anunciar su aspiración el 16 de diciembre, la mandataria sostuvo una reunión en la residencia de Carlos Colón Medina, cuya empresa ha tenido contratos por decenas de millones con la Administración de Servicios Médicos.

Asimismo, el 15 de agosto del pasado año, apenas ocho días luego de que Vázquez asumiera la gobernación, la Autoridad de Energía Eléctrica pactó un contrato por $1.2 millones con la firma de contabilidad Guzmán & Co., presidida por Carlos Guzmán Peña, quien cuatro meses después pasó a ser el tesorero del comité de campaña de la primera ejecutiva.

Espacios Abiertos ha demandado al Gobierno para que divulgue los beneficiarios de créditos contributivos. Aunque el Gobierno publicó un informe estadístico sobre el retorno de inversión de créditos contributivos, no ha divulgado a cuánto ascienden los incentivos para cada beneficiario.