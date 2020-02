Elmer Román asegura que ya no va a buscar trabajo en Gobierno federal

El nominado secretario del Departamento de Estado, Elmer Román confirmó el jueves que desistió de su intención de regresar a laborar en el gobierno federal, como indicó cuando fue nominado al mencionado cargo a nivel local, a pesar que su nominación no ha sido enviada a la Legislatura.

“Decidí que vamos a aguantar eso y vamos a quedarnos hasta el final. Detuve el proceso pero la opción está allí para un futuro. No hay inconveniente con eso”, dijo Román a los medios de comunicación.

Dijo que es prerrogativa de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced enviar el nombramiento a la Asamblea Legislativa. “Ella lo va a hacer. Eso era también a base de cuál sería el plan, si me quedaba aquí o si me iba. Hablamos la semana pasada de cuál sería el plan”, afirmó.

Mientras, el presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado, Héctor Martínez atribuyó que tanto el nombramiento de Román y el del secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer no se hayan confirmado por una falta de interés de los nominados.

“Tienen hasta el 30 de junio. Me parece que la misma deferencia que uno tiene con los nominados es la que deben tener con la Asamblea Legislativa. Creo que un término razonable no debe ser hasta el 30 de junio. Me parece que el interés es de ellos y nosotros estamos en espera que sometan la documentación”, dijo Martínez en entrevista radial (NotiUno).

Explicó que que hay tres escenarios posibles que se pudieran producir de aquí al 30 de junio. Estos son rechazar los nombramientos por falta de interés de los nominados; que el Senado tome conocimiento y pase juicio aun sin que las nominaciones hayan sido sometidas por la ejecutiva o esperar al 30 de junio, cuando los nombramientos vencerían.

Martínez no pudo adelantar si ambos nominados cuenta con los votos en el Senado.

“Habría que ver si él (Román) todavía tiene interés de ser confirmado o si esperará que finalice esta sesión y dejar sus funciones como secretario de Estado. El interés de ser confirmado o no debe ser del nominado”, sostuvo.

Sobre el nombramiento de Janer, que también se hizo en receso, Martínez dijo que éste ya buscó los documentos en la comisión, pero aún no ha entregado la información requerida. Se espera que se reúnan el próximo lunes a las 9:00 de la mañana, pues por una falla de comunicación no se pudieron reunir previamente.

Entretanto, Janer dijo que tiene casi todos los documentos y que los entregará próximamente. “Ya los tengo casi todos. Es cuestión de cuadrar lo último con el CPA… Es que estoy cerrando un negocio, he vivido fuera de Puerto Rico mucho tiempo, tengo otros intereses también y todo eso toma tiempo obtener los documentos especialmente. Confío la próxima semana todo va a estar en orden”, sostuvo.