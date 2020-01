Carlos Acevedo revela no fue entrevistado por el NIE

Los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) que trabajaron la pesquisa expedita ordenada por la gobernadora, Wanda Vázquez, sobre el almacén con suministros en Ponce no entrevistaron al destituido director del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Carlos Acevedo.

Así lo reveló el exfuncionario en entrevista con Metro. Aunque contrario a lo prometido el informe del NIE no se hizo público, el secretario de Estado, Elmer Román apuntó a Acevedo como el único responsable por el mal manejo del almacén. Estas expresiones junto al referido a Justicia del informe del NIE movieron a Acevedo a contratar los servicios de la abogada, Mayra López Mulero, y como en el caso de otros representados por la misma letrada, Acevedo siente que el Estado se ha volcado en su contra.

¿En esa investigación de dos días del NIE a usted lo entrevistaron?

—Me llamaron por la mañana para citarme en horas de la tarde. Yo los llamé en horas de la tarde en dos ocasiones. El agente Figueroa no me contestó las llamadas. Aproximadamente entre 3 y 4 de la tarde, el agente Figueroa me llama porque me habían citado a Ponce a unas facilidades que el NIE tiene en Ponce y me dijo que no hacía falta que yo fuera a la entrevista que no me iban a entrevistar, yo le pregunto al agente que en razón de qué me está llamando si como testigo o como sospechoso y me dijo: como ninguna de las dos. Solamente para cumplir con una entrevista que había solicitado un informe de la gobernadora.

¿Usted se siente en estos momentos amenazado por el Estado?

—Estamos amenazados. Sí, [me siento amenazado].

Seleccionar a la misma abogada de los Maldonado, ¿por qué? ¿Influyó en su ánimo?

—Porque busco una buena representación legal.

¿De Justicia lo llamaron?

Mayra López Mulero: “No nos han llamado”.

¿Haría acercamiento a Justicia?

Mayra López Mulero: “Quien tiene la prerrogativa de hacer unas investigaciones que ordena una gobernante —como si fuera secretaria de Justicia, como si tuviera todavía esa potestad, adelantando criterios que no le competen es la gobernadora— quien tiene las facultad son los cuerpos investigadores bajo el Departamento de Justicia en un escrutinio objetivo, garantizándole a él y a todas las personas aludidas el debido proceso de ley. Ya del saque, hay aquí una serie de irregularidades que atentan contra unos derechos constitucionales básicos. Y viniendo de una Exsecretaria de Justicia, ustedes podrán llegar a sus propias conclusiones.

¿Confía en volver a su plaza de carrera en el Municipio de San Juan?

—Eso es un derecho que yo tengo constitucional dentro de las leyes.

El exdirector de Manejo de Emergencias en entrevista con Metro. / Foto: Dennis A. Jones

Hay muchas incongruencias del almacén de Ponce que es lo que desata que a usted le pidan la renuncia. Inicialmente la Gobernadora y Román decían que no sabían, luego sale el plan catastrófico y dicen que los almacenes están en el plan, pero no sabían que allí había suministros, después se dijo que no había inventario. Tan reciente como el martes, Román dice que le había pedido un inventario, ayer sale el video donde usted menciona qué hay en ese almacén al lado de ellos dos, y ahora Román dice que desconocía del detalle del inventario. ¿Usted puede evidenciar que había un inventario? ¿Había o no había un inventario?

—Existía un inventario. Los mismos videos que han salido en todos los medios mencionan cuando hago expresiones en diferentes conferencias de prensa del inventario. Yo le había conversado a ellos dos, tanto a la Gobernadora como a Elmer Román, sobre los almacenes del Negociado, el almacén que estaba en Ponce, durante la emergencia también estuvimos hablando de los almacenes, así que ellos tenían conocimiento.

Pero ante evidencia plantean que conocían del plan y del almacén, ayer confrontado con el video, Elmer Román dice “lo que Acevedo me informó es que había un agua expirada allí”. Y entonces sigue insistiendo en que no había un inventario detallado. ¿Existe un documento o un inventario o que usted le compartió a ellos?

—Existe un documento. Igualmente, está en los planes de emergencia, los planes de emergencia son bien claros y ellos tienen conocimiento de todo lo que había ahí.

¿Usted cuenta con esa evidencia?

—Del inventario, nosotros tenemos evidencia, la Guardia Nacional tiene evidencia, porque es quien hace el primer inventario cuando se hace la transferencia del almacén, quien lo administraba era la Guardia Nacional. Así que existe el inventario.

¿Ese inventario detallaba que habían catres, que había carpas, porque ahora lo que dicen es que sabían que había agua expirada?

—Cada cual puede decir lo que ellos puedan entender. Hay un inventario y el inventario detalla diferentes suministros que habían dentro del almacén.

Mencionó que estaba saliendo los suministros del almacén. Hay también record de qué estaba saliendo y en qué momento estaba saliendo?

—Sí hay registro, hay documentación.

¿Sí hay registro?

Mayra López Mulero: “Hay documentos, hay evidencia y hay testigos”.

Se ha dicho que habían unas fotos antes de los videos en directo del sábado y que como sabían que esas fotos estaban corriendo iban a vaciar ese almacén para que si la prensa llegaba no hubiese nada allí. ¿Eso es correcto?

—La premisa cuando llega allí el León Fiscalizador fue esa y era totalmente falso. Se estaban sacando suministros de ese almacén para llevarlo a diferentes refugios y te puedo especificar que iban para Guayanilla y para Yauco, ese día.

¿Y qué se estaba llevando a Guayanilla? ¿Qué pasó ese día?

—Cuando sale el video del León Fiscalizador yo le escribo a la Gobernadora, por texto, y le digo que hay un video que está en las redes de esta persona, del León, donde está desinformando a la ciudadanía. Eso es un almacén abierto, es un almacén activo. Había dos camiones, uno del Negociado y uno de [Corrección] sacando suministros para los refugios. Igualmente, se lo comunico a Elmer Román, y a ambos les menciono que es un almacén activo. De ahí se estaba sacando suministros desde el comienzo de los sismos que estaban ocurriendo. En el caso de Elmer lo que me contesta es que desaparezca todo lo que hay allí.

¿Que desaparezca todo lo que hay allí?

— Sal de todo lo que hay allí.

¿Lo entendió como que le estaba diciendo que lo distribuyera o que lo escondiera?

— Podría ser que lo escondiera. Pero yo le contesto a él que en ese almacén se está distribuyendo lo que hay allí, menos el agua porque estaba expirada.

¿Aparte de este almacén había más almacenes en Ponce?

— En Ponce, yo me entero durante la emergencia que hay otro almacén del Departamento de Educación que está trabajando también repartiendo suministros.

¿Ese no estaba en el Plan Catastrófico?

—Lo que pasa es que desde un principio de la emergencia la instrucción que yo brindé a la División de Logística era que el almacén que se iba a utilizar era el del Negociado. Puedo añadir que la Guardia Nacional llegó al almacén de Ponce del Negociado a limpiar el almacén porque ese era el almacén que se iba a estar utilizando.

¿Usted mandó a cambiar los candados del almacén de Ponce?

—Si se cambiaron los candados fue al principio cuando el Negociado alquiló el almacén, luego de eso nunca se cambiaron los candados ni al final tampoco, que yo sepa. Por instrucciones mías no fue.

El exdirector de Manejo de Emergencias en entrevista con Metro. / Foto: Dennis A. Jones

El alcalde de San Sebastián ha dicho había estado allí antes y que había ido a buscar cosas que estaban a punto de expirar.

—Muchos municipios fueron allí a buscar suministros en momentos de emergencias que ellos las solicitaron.

El Municipio de Ponce, María “Mayita” Meléndez, ¿había estado en ese almacén?

—Todos los municipios del Sur y del Oeste participaron de suministros de ese almacén.

La alcaldesa de Ponce plantea que cómo es posible que esos catres estaban allí y que a ella la mandaron a Cabo Rojo a buscar catres. ¿Esa conversación en la que q ella la mandaron a Cabo Rojo fue con usted?

—El Municipio de Ponce buscó suministros en el almacén.

¿Cuándo buscó suministros el municipio de Ponce?

— Eso está en los documentos.

¿En esta emergencia o antes?

—Antes de la emergencia el Municipio de Ponce recogió materiales allí por lo que hacia Manejo de Emergencias del Municipio.

¿Usted cree que ella (la alcaldesa de Ponce) no estaba enterada?

— No puedo opinar sobre eso.

Pero cuando el Municipio buscaba cosas allí, ¿era a través de Manejo de Emergencias municipal?

—Oficina de Manejo de Emergencias recogía suministros en el almacén de Ponce.

¿Por qué no le dieron los catres a la alcaldesa que estaban en Ponce si ella dice que los estaba pidiendo ahora en esta emergencia y que la mandaron a Cabo Rojo?

—Porque los suministros de catres estaban saliendo del almacén de Cabo Rojo.

¿Pero eso no es un poco ilógico que salieran de Cabo Rojo si en Ponce habían catres?

—No porque la agencia responsable en entregar los catres durante la emergencia es el Departamento de la Vivienda. Todos los municipios recogían en Cabo Rojo.

¿El protocolo establecía que los catres los entregaba Manejo de Emergencias o Vivienda?

—Vivienda es quien entrega todos los catres en una emergencia.

¿Hubo comunicación entre usted y el secretario de Vivienda diciéndole tengo catres en Ponce por si te quedas corto en Cabo Rojo?

— Toda la comunicación es a través de segundos del Departamento de la Vivienda donde uno coordina la entrega de catres.

¿Usted entiende que los catres que se necesitaban para los refugios oficiales estaban? ¿Los que estaban pidiendo los alcaldes era para la gente en refugios informales en sus comunidades, o que estaban frente a sus casas? ¿Esos son los que cuando pedían les decían que fuera al almacén de Cabo Rojo?

— Siempre fueron al almacén de Cabo Rojo. Quien reparte catres en una emergencia es Vivienda. Y el almacén mas cercano que ellos tenían a la emergencia era el de Cabo Rojo, pues ellos lo llevaban al municipio que lo solicitaba si no podían en ese momento le decíamos al municipio que podían recogerlos en Cabo Rojo.

¿Pero no se le ocurrió decir que es más fácil recoger en Ponce?

— Lo que pasa es que el almacén de Ponce no siempre tenía personal en el momento y cuando venían estas peticiones de catres casi siempre era por la noche tarde y si el empleado de Vivienda estaba en el almacén pues entonces los municipios lo recogían allí en Cabo Rojo.

El exdirector de Manejo de Emergencias en entrevista con Metro. / Foto: Dennis A. Jones

Fernando Gil nos confirma que en las reuniones de la emergencia habían contratistas que no eran funcionarios, ¿usted puede corroborar esa información?

—Sí, habían contratistas.

¿Más de uno?

Te puedo garantizar de uno. No sé de algún otro.

¿El que se ha mencionado de Salud?

— No lo conozco. Te puedo hablar de otro contratista.

¿Nos puede decir el nombre?

— Pertenece a un ISF…Daneris Fernández, es el nombre de ella.

¿Pertenece a qué?

— A uno de los grupos de emergencia para el sector privado.

¿Gil planteó que la Gobernadora reunió a los jefes de agencia para decirles que aspiraría y les preguntó si estaban con ella o con Pierluisi. ¿A Usted le hicieron esa pregunta?

—Participé de la reunión a la que hace mención Fernando Gil en Fortaleza, fue uno o dos días después que ella anunció que iba a correr porque hasta el día antes de que ella anunciara siempre nos dijo que no iba a correr, así que nosotros nos habíamos mantenido trabajando con una gobernadora que no iba a politiquear, que se iba a dedicar a gobernar. Nos coge por sorpresa a nosotros de esa decisión. Nos pide que seamos claros, quién la estaba apoyando o quien iba a apoyar al licenciado Pierluisi.

¿Y qué usted le dijo?

—En una actividad luego en la Fortaleza, en un compartir navideño sí me acerqué a ella.

¿Cuál fue su compromiso?

—Que podía contar con mi apoyo.

¿Hubo alguna advertencia de la Gobernadora para los secretarios a favor de Pedro Pierlusi?

—No hizo ninguna.

¿En algún momento hubo algún tipo de presión para cambiar contratistas que estuvieran alineados a ella?

— Si eso me hubiera sucedido yo hubiera renunciado.

Juan Marrero colaboró en esta historia.