Raúl Maldonado: Destapé la olla de lo que estaba pasando

Faltan días para que culmine el 2019, un año que cambió el rumbo de Puerto Rico. Raúl Maldonado está listo para pasar revista sobre los pasados 12 meses. El fin del año es momento para despojarse de las cargas y, en su caso, para revelar que fue él quien destapó la verdad sobre el gobierno de Ricardo Rosselló.

En las Navidades del año pasado, Maldonado hizo una advertencia en el chat de Telegram del entonces Gobernador. Sus palabras cayeron en oídos sordos. Llegó el verano y la revelación de aquellas comunicaciones —que mostraban a un Rosselló lleno de desprecio al pueblo que gobernaba de la mano de cabilderos y contratistas— movilizó a la gente a las calles hasta que, por primera vez, Puerto Rico vio a un gobernador renunciar al cargo.

En esta época festiva, la vida de quienes participaban del chat es otra; la de Maldonado y su familia, también. Acompañado de su esposa, su hijo y su abogada, el exsecretario de la Gobernación conversó con Metro sobre los sucesos del 2019. “Fue un período bien difícil para nosotros como familia, obviamente, (su voz se entrecorta)…, pero mi familia siempre me ha apoyado. Ellos saben que yo entré al Gobierno con la intención de hacer un cambio y hacer las cosas correctas y he pagado el precio. Ellos me han apoyado en todo momento […] Tanto mi esposa como mi hijo sufrieron en esto”, dijo el contador público autorizado, al tiempo que descartó haber pensado en mudarse de la isla. “Los que se tienen que mudar son otros: los que le fallaron a este país”, agrega de inmediato su abogada, Mayra López Mulero, a quien le sigue Raúl Maldonado, hijo, con un “y se mudaron”.

Raúl Maldonado junto a su abogada Mayra López Mulero y su hijo, Rauli Maldonado habla con Metro sobre el 2019 y el 2020. Foto: Javier López

La gente ha atado cabos sobre el momento en que se filtra el chat, luego de sus expresiones sobre una mafia institucional, su entrevista con los federales, su despido del Gobierno, las expresiones de su hijo sobre la corrupción y Ricardo Rosselló, el hecho de que plantearan que el Gobierno los estaba persiguiendo al quitarle las armas a su hijo…. y muchos dan por sentado que el chat salió de sus manos…. ¿Fue usted el whistleblower?, preguntó Metro.

López Mulero —“En relación al chat, ese chat salió público y sabemos quién lo publicó, que es el Centro de Periodismo Investigativo, así que esa parte de la pregunta, la respuesta está en récord. En cuanto a lo otro, tú contesta”.

Maldonado —En términos de que destapé la olla sobre lo que estaba pasando en el Gobierno, sí. Que di información de cosas que yo entendía estaban incorrectas, sí.

¿No se arrepiente de ello?

—“No, jamás. Yo creo que había que hacerlo”, respondió el exfuncionario sentado al lado de su abogada, quien, en esta ocasión, no posa su mano en el hombro de Maldonado, como señal de que guarde silencio. Más bien, lo observa con una mirada de aprobación. Pero, de inmediato, López Mulero interviene para explicar la doctrina del whistleblower, que protege a los funcionarios que denuncian esquemas ilegales o corruptos. “Si fuéramos a bregar con otro tipo de cliente que yo tengo, pues sería el chota más amado del mundo”, dijo la experimentada criminalista.

Algo está claro, lo que salió a la luz pública del chat de Telegram fue solo lo que pudo verse por una rendija, hay mucho más. “Esos son conversaciones de varios años y lo que salió fue una parte pequeña”, dijo el también ex principal oficial financiero del Gobierno de Puerto Rico. Al preguntársele por qué guardó silencio por mucho tiempo sobre lo que sucedía al interior de ese círculo cercano de Rosselló, su abogada intervino para establecer que responderán en otros foros. “Hay unas razones y hay unas respuestas, pero no queremos afectar esas investigaciones. Pero les aseguro que hay unas respuestas y se va a saber”, dijo López Mulero. Sin embargo, en otro punto de la conversación, Maldonado planteó que, en retrospectiva, piensa que pudo haber hablado antes. “Yo pienso que debí haber sido más vocal en lo que yo opinaba internamente en el Gobierno, debí haberlo hecho público mucho antes de cuando lo hice en este año”, reflexionó el también exsecretario de Hacienda al abordar el tema de la desconfianza del Gobierno federal hacia Puerto Rico y si siente algún tipo de responsabilidad por la sindicatura que reina sobre la isla.

Maldonado no imaginó que la revelación del chat de Telegram culminaría con un estallido social que pondría fin al gobierno de Rosselló, pero “sí pensaba que habían issues de naturaleza legal serios en las expresiones que se estaban haciendo”. Con un simple “sí”, por instrucciones de su abogada, el exfuncionario dijo que llamó la atención de Christian Sobrino y Alfonso Orona sobre la práctica de compartir información delicada del Gobierno en un chat en el que participaban contratistas y cabilderos. A la pregunta sobre si planteó sus preocupaciones a Rosselló directamente, López Mulero tomó la palabra para plantear que el entonces gobernador fue quien creó, avaló y aplaudió el chat.

El exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado junto a su abogada, Mayra López Mulero. / Foto: Javier López

“Yo me sentía ofendido con esos comentarios (en el chat) y pensaba que miembros del gabinete no deberían expresarse así, y menos con el gobernador en la misma sintonía. Pero, obviamente, yo no era parte del club de los muchachitos y estaba fuera de ese contexto”, reflexionó Maldonado sobre la advertencia que hizo hace un año en la misma cadena de mensajes en el sentido de que debían cambiar el tono de las comunicaciones y que estaban en un sistema no encriptado. Dijo que por la respuesta que recibió era obvio que no había interés de cambiar.

Estatus de investigaciones

Al momento, Justicia no lo ha vuelto a citar. Por instrucciones legales, no respondió si le devolvieron su celular, si ha tenido más entrevistas con los federales ni emitió opinión sobre la batalla legal que llevan los contratistas Edwin Miranda y Elías Sánchez para no entregar sus teléfonos a Justicia. Aunque, López Mulero dijo: “Nos ocupamos de que otras entidades (que no son Justicia) recibieran la información”.

“Lo hemos hablado… Si tuviéramos que dar hacia atrás, yo creo que haríamos exactamente lo mismo y pienso, ahora un poco más como abogada, que esto le pasa mucho a las personas que no le hacen el juego a la corrupción y que no están dispuestos a atentar contra el país. Nosotros estamos bien tranquilos” reflexionó la exfiscal, quien salió de su espacio radial en medio del tumultuoso verano del 2019.

Aunque el año 2019 fue difícil, Maldonado aseguró que es bien recibido en las comunidades con las que actualmente trabaja. “Todo el mundo sabe que por hacer lo correcto, por tratar de hacer cambios es que atacaron y me atacaron mi misma gente de adentro del partido”, afirmó.

Rauli de cara al 2020

En el caso de Maldonado, hijo, el nivel de indignación al repasar el 2019 se eleva. “Yo veo a mi padre, veo a mi madre, veo las lágrimas que botan… y ver el tipo de persona que causó esto, que tenía el techo de cristal… Uno se enoja, pero cuando uno sabe que hace lo correcto y lo hace por su familia y lo hace por Puerto Rico, cada lágrima que ellos botan, me hacen a mí más firme en que hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que denunciar lo que hay que denunciar”, dijo el hombre que conmocionó a Puerto Rico cuando en una entrevista radial tildó de corrupto e inepto al entonces gobernador.

Rauli Maldonado asegura que en el 2020 hay mucho que falta por revelarse. / Foto: Javier López

A punto de iniciar el 2020, Rauli —como se le conoce al hijo de Maldonado— no titubea al afirmar que más información saldrá a la luz pública. “Uno busca la paz, pero se prepara para la guerra. A nosotros nos atacó una maquinaria con un presupuesto de nueve billones de dólares, 220 mil empleados, más de 15 bufetes, $50 millones en una maquinaria de publicidad para manchar reputaciones y llevar un mensaje equivocado y de mentira. El próximo año, yo tengo esperanza de que la verdad salga y el pueblo se dé cuenta de quiénes fueron sus gobernantes y quiénes son sus gobernantes”, sostuvo el hijo del exsecretario de Hacienda.

Precisamente, al ser cuestionado sobre si los contratos de su hijo con el Gobierno provocaron un choque entre él y la también exsecretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, Maldonado, padre, dijo que la salida de su colega fue por diferencias de política pública con Rosselló. Específicamente, habló sobre centralización de agencias. Al día de hoy, Maldonado insiste en que su hijo no tuvo contratos con Hacienda ni directa ni indirectamente. Su abogada apuntó a que esos planteamientos se adjudicaron y que se traen para atacarlos como se ataca al mensajero. Mientras que Rauli indicó que todas las consultas a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) fueron aprobadas.

“Nosotros fuimos transparentes desde el día uno a diferencia de otros hijos talentosos. Yo llevo trabajando 12 años en el Gobierno, yo no empecé a trabajar en el Gobierno cuando a mi padre lo cogen secretario de Hacienda. Yo tengo una trayectoria No hay ningún señalamiento sobre mí. He hecho un trabajo de excelencia, tanto así que he trabajado con penepés y con populares. No me buscan por mi apellido, me buscan por mi trabajo”, insistió Maldonado, hijo. Aún mantiene un contrato con un municipio que no especificó.

Año electoral

De cara al año electoral, padre e hijo dijeron que votarán por candidatura, pero se mantienen firmes en el ideal estadista.

En un momento dado, se filtró a la prensa un intercambio de mensajes entre usted y Wanda Vázquez, en el que ella le pide no enviar una auditoría a Justicia para no ponerla en posición difícil…. Hoy, la entonces secretaria de Justicia es la gobernadora…. ¿Cuál es su análisis sobre la gestión de Wanda Vázquez al mando del Gobierno de Puerto Rico?

López Mulero —“Nos la vamos a reservar, por el momento”.

Sobre Wanda Vázquez candidata a la gobernación…

López Mulero —Ella no se sabe gobernar a sí misma… ¿Podrá gobernar a un país?

Mientras tanto, Maldonado dijo que trabaja actualmente con diversas comunidades para dar talleres de desarrollo económico. Está convencido de que el cambio tiene que nacer del tercer sector y así lo plantea en una serie de columnas de opinión en las que habla sobre estrategias fallidas con megaproyectos impulsados por cabilderos. Ya estuvo en el brazo político, lo que le mostró la poca viabilidad de impulsar cambios desde esas estructuras y donde dice que chocó con cabilderos de grandes intereses, que, en su momento, revelará a las autoridades pertinentes. “Este es el momento, en el 2020, de culminar lo que se comenzó en el 2019 […] Ya no es el Gobierno, el Gobierno dejó de ser un ente facilitador. El pueblo, según hizo en el verano 2019, debe tomar el control de su futuro económico”, puntualizó quien en su momento tuvo el control de todo el presupuesto del gobierno de Puerto Rico.