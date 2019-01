Directora de Ética defiende a Maldonado ante contratos de su hijo

La directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, salió en defensa hoy del designado secretario de Hacienda Rául Maldonado en torno a la contratos de su hijo con la agencia.

De acuerdo con una entrevista en NotiUno, la funcionaria rechazó que Maldonado le hubiese solicitado una dispensa de inhibición debido a los contratos que tenía su hijo con dos empresas que daban servicios al gobierno.

“Si tienes dudas, para en seco y consulta. ¿Y qué hizo el señor secretario de Hacienda? Pues, paró en seco y consultó. Y nos trajo unas premisas de una preocupación que él tenía con relación a unas corporaciones y la relación de estas con su hijo. Con esa información la Oficina la evalúa y le contesta. Así que la respuesta de Ética está plasmada por escrito. El que quiera interpretarlo a su manera o a su gusto, yo no puedo impedir que la gente haga sus especulaciones e interpretaciones. Todo está ahí", sostuvo Rosario.

Rosario, además, indicó que no Maldonado nunca solicitó una dispensa y que la agencia tampoco le otorgó una.

“No hay dispensa de por medio. Esto es una consulta. La oficina de Ética tiene muchos procedimientos…No tenía que pedir ningún tipo de dispensa", señaló.

Por su parte, ayer la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, confirmó que el departamento investiga una serie de contratos en el Departamento de Hacienda, pero dijo la pesquisa no es sobre algún funcionario en particular.

"El Departamento de Justicia no emite comentarios sobre la existencia de investigaciones en curso. No obstante, al salir a relucir un subpoena emitido en julio de 2018, aclaramos que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor evaluó una información que llegó al Departamento de Justicia relacionada con dos compañías: Optima Consulting, Inc. y Virtus Consulting Group. La información evaluada no involucra a funcionarios de gobierno. La conclusión de dicha evaluación está bajo la consideración de la Oficina de la Jefa de Fiscales", expuso mediante declaraciones escritas.

Maldonado volverá a ocupar la silla de Hacienda tras ser nombrado ayer por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Asimismo, dirigirá la Oficina de Gerencia y Presupuesto mientras continúa su labor como el principal oficial financiero (CFO, por sus siglas en inglés).