La familia del trapero Kevin Fret habló en una entrevista exclusiva en el programa "Primer impacto" (Univisión) a casi tres semanas del asesinado de este en Santurce.

Metro Puerto Rico Ozuna: "No mandé a matar a Kevin Fret" El cantante negó ser persona de interés en el caso de asesinato del primer trapero de la comunidad LGBTTQ+

En un adelanto de la mencionada entrevista, la hermana de Fret, Doryann, aseguró que: "Extorsión no es lo mismo que un acuerdo. Extorsión es extorsión y un acuerdo es un acuerdo".

Por su parte, el otro hermano de Kevin, identificado como Steven, mencionó el alegado acuerdo que llegó el exponente urbano Ozuna con Fret por un video explícito, el cual se hizo viral en Internet la semana pasada.

"Y si la persona ofreció dinero a cambio de tenerlo a él, pues eso ya es un acuerdo entre ellos dos. Y si pasó algo entre ellos dos, pasó entre ellos dos".

El padre del fenecido trapero, quien era abiertamente gay, indicó que: "Lo único que yo puede decir es que estamos sostenidos de la mano del Padre Celestial y el tiempo nos dará la razón".

Kevin Fret fue asesinado la madrugada del pasado 10 de enero en Santurce. Este fue ultimado por un desconocido, quien le propinó ocho disparos en diversas partes de su cuerpo.

El reguetonero Ozuna manifestó en una entrevista con "La Comay" (Mega TV) que no tiene nada que ver con la muerte violenta del joven.

"Están especulando unas cosas, porque tus sabes que a la gente le gusta hablar en las redes sociales. Es algo común y corriente pero no me han vinculado con el caso de Kevin Fret. Mis abogados están ahí, estamos a toda disposición como las autoridades saben, no hay nada que esconder”, agregó.

Habla familia de Kevin Fret a semanas de su asesinato (video)

Video recomendado: