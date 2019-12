Gobernadora dice que su relación con la Junta no ha cambiado ahora como política

La gobernadora Wanda Vázquez Garced aseguró el viernes que su relación con la Junta de Control Fiscal no ha cambiado ahora que es aspirante a la gobernación.

“No se si lo dijo porque ha cambiado para bien. No puedo interpretar las palabras del presidente (de la Junta de Control Fiscal, José Carrión, tercero). Al contrario, yo me he comunicado con el presidente en múltiples ocasiones después que yo anuncié mi candidatura y mi disposición para el pueblo de Puerto Rico. Hemos adelantado en muchos proyectos”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

El jueves en una conferencia de prensa, luego de una vista pública sobre la situación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) Carrión, tercero expresó que la relación con la gobernadora- una vez anunció sus deseos de lograr la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP)- ha cambiado.

"Mi relación con la junta ha sido de colaboración. Los jefes de agencia, claro si vemos la vista de ayer donde participó (los funcionarios del Departamento de) Corrección, Corrección tiene unos problemas bien serios de presupuesto. La junta puede pensar que es un problema de administración, pero el secretario de una forma responsable y preparada, le presentó a la Junta cual era el problema del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La dinámica no ha cambiado, es la misma, tenemos que trabajar en coordinación para beneficio del pueblo”, sostuvo la gobernadora.

El secretario del DCR, Eduardo Rivera Juanatey, responsabilizó en la Vista Publica a la JCF por los problemas que tiene su agencia, por la falta de fondos en su presupuesto.

