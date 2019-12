Anuncian cambios en sorteos de las Loterías durante el periodo navideño

El secretario auxiliar del Negociado de las Loterías de Puerto Rico, José López Ramos, informó el viernes, las fechas y horarios de los sorteos de las Loterías durante el periodo navideño.

Según López Ramos los sorteos de Loto Plus, Revancha x2, Pega 2, Pega 3 y Pega 4 del 24 de diciembre y el 31 de diciembre de 2019 se llevarán a cabo a las 8:00 de la noche. Los jugadores tienen hasta las 7:45 de la noche para realizar sus jugadas.

Los días 25 de diciembre de 2019 y el 1 de enero de 2020 no se celebrará ninguno de los sorteos locales ni habrá venta de boletos. Los sorteos de Powerball se mantienen en su horario regular, pero no habrá ventas de boletos. Mientras, el 6 de enero de 2020 no habrá sorteos de Lotería Electrónica, pero si habrá venta de boletos.

En cuanto a la Lotería Tradicional el sorteo ordinario #529 pautado para el jueves, 26 de diciembre de 2019, se llevará a cabo el viernes 27 de diciembre de 2019 y el sorteo ordinario Número 010 se llevará a cabo el viernes 3 de enero de 2020. De esta manera los agentes y vendedores tendrán más tiempo para vender sus billetes.

Hoy viernes, el sorteo de la Loto Plus tiene un premio de 2.9 millones de dólares y la Revancha x2 es de 3.750 millones de dólares. Mientras, el jackpot para el sorteo del sábado, 21 de diciembre de 2019 del Powerball es de 171 millones de dólares.

Para más información sobre las fechas de los sorteos de la Lotería Electrónica pueden visitar la página de Facebook: www.facebook.com/loteriaelectronicapr y los de la Tradicional en //www.facebook.com/@loteriadepuertorico">www.facebook.com/@loteriadepuertorico> .

Te podría interesar: