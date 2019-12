José Ortiz defiende contrato con aseguradora para plan médico de empleados de AEE

El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, justificó hoy la contratación de la aseguradora Triple-S pese a que fue el licitador que más cotizó en una subasta celebrada en noviembre.

El representante del Partido Popular Democrático (PPD) Jesús Manuel Ortiz González, denunció que se trata de un "patrón sospechoso" de la corporación pública en el que contratan al licitador más costoso en menos de un año. A pesar de estas denuncias, Ortiz defendió la contratación y rechazó que se estuviera beneficiando a la aseguradora.

"Eso es incorrecto. Triple-S lleva muchísimos años en la Autoridad de Energía Eléctrica, aún así se hizo una subasta", sostuvo Ortiz a su llegada a La Fortaleza para una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez.

Incluso, el funcionario argumentó que la diferencia de costo entre las otras licitadoras no se traduciría en un ahorro para la corporación pública y que en seis meses un concesionario privado deberá decidir el futuro de la cubierta médica. "Si cambias a un plan que aparenta ser más barato uno a uno, realmente le tienes que sumar a ese plan nuevo las reclamaciones que están corriendo entonces empataste la pelea entre todos…Ustedes saben que vamos a traer a un privatizador y ellos decidirán sobre el plan médico. Entonces hacer un cambio ahora para hacer otro cambio después cuando no nos ahorra dinero, pues no vale la pena", aseguró Ortiz.

Asimismo, rechazó cualquier vínculo de Elías Sánchez en la negociación y licitación del contrato para el plan médico de la AEE. "Esto parece [la película] Weekend at Bernie's, cada vez que hay algo traen a Elías Sánchez. No sabemos de él hace más de año y pico. Por lo menos yo no lo he visto más", indicó.

De acuerdo con el legislador del PPD, la AEE inicialmente abrió un proceso de subasta en octubre de 2018 para administrar el plan médico de empleados y en el que prevaleció la aseguradora. En ese proceso, Triple-S cotizó cerca de $3.9 millones más que la compañía que finalizó en la segunda posición. Ortiz González se mostró preocupado acerca de que, en octubre de 2019, la AEE decidiera abrir otro proceso de subasta a menos de un año de la vigencia del contrato anterior. Metro supo que el nuevo contrato es por un total de $42 millones y que Triple-S cotizó $5 millones más que el proponente que alcanzó la segunda posición.

“Hay preguntas que no se contestan sobre la razón de por qué seleccionan por segunda vez una compañía que le cuesta mucho más a la [AEE] y que tiene unos problemas en términos de la reducción de beneficios que se les hace a los empleados en el plan médico”, sostuvo el legislador en entrevista con Metro.