Cuestiona subasta y contratación de plan médico en la AEE

En medio de una crisis fiscal en la que se encuentra sumido el Gobierno y sus dependencias gubernamentales, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) contrató en dos ocasiones a la aseguradora Triple-S, a pesar de que esta era la empresa con la cotización más costosa en las subastas. Así lo denunció el representante del Partido Popular Democrático (PPD) Jesús Manuel Ortiz, quien aseguró que se trata de un “patrón sospechoso de la AEE” para beneficiar a terceros y que afecta la cubierta de los empleados de la corporación pública.

De acuerdo con el legislador, la AEE inicialmente abrió un proceso de subasta en octubre de 2018 para administrar el plan médico de empleados y en el que prevaleció la aseguradora. En ese proceso, Triple-S cotizó cerca de $3.9 millones más que la compañía que finalizó en la segunda posición. Ortiz se mostró preocupado acerca de que, en octubre de 2019, la AEE decidiera abrir otro proceso de subasta a menos de un año de la vigencia del contrato anterior. Metro supo que el nuevo contrato es por un total de $42 millones y que Triple-S cotizó $5 millones más que el proponente que alcanzó la segunda posición.

“Hay preguntas que no se contestan sobre la razón de por qué seleccionan por segunda vez una compañía que le cuesta mucho más a la [AEE] y que tiene unos problemas en términos de la reducción de beneficios que se les hace a los empleados en el plan médico”, sostuvo el legislador en entrevista con este diario.

A juicio de Ortiz, este nuevo contrato podría ser impugnado por alguna de las empresas aseguradoras que no prevalecieron en la subasta. De hecho, la primera subasta en 2018 fue impugnada por MCS debido a que la AEE no otorgó el contrato a la oferta más económica y porque tomó en consideración elementos que no especificó en el documento de solicitud de propuestas. Sin embargo, el pasado 29 de enero de 2019, el Tribunal de Apelaciones validó el resultado de la subasta y negó los planteamientos de MCS.

El representante tildó de “irregular” el proceso actual, ya que la AEE prefirió elegir “una compañía que es mucho más costosa a pesar de la situación fiscal delicada que tiene la [AEE]”.

AEE pasa responsabilidad de evaluar el contrato a la JCF

En cambio, la AEE se limitó a responder que el contrato está siendo evaluado por la Junta de Control Fiscal. “Como parte del proceso para la selección de un plan médico para los empleados de la AEE, se llevó a cabo un proceso de RFP [solicitud de propuestas], que está ahora ante la consideración de la Junta de Supervisión Fiscal”, dijo Marc Thys, director de Recursos Humanos de la AEE en declaraciones escritas a este medio.

La corporación pidió tiempo adicional para responder otros aspectos del proceso.

Urge pesquisa

Ante esta situación, Ortiz solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez que investigue la contratación de Triple-S, que según planteó, se suma a los cuestionamientos sobre la licitación del plan Vital y al vínculo de Elías Sánchez en esa negociación. Durante una vista pública en julio de 2019, la aseguradora confirmó que Sánchez fue su cabildero durante la licitación para el plan Vital.

Metro se comunicó con personal de prensa de La Fortaleza, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. Este rotativo también contactó al personal de prensa de la aseguradora Triple-S, pero rechazaron comentar sobre el proceso de subasta y contratación ya que —según argumentaron— se trata de un proceso “confidencial”.

“Mi llamado a la gobernadora es que ahora que se aprobó una asignación de $12 billones [en fondos de Medicaid] ella tiene que explicarle al país y detallarle cuáles van a ser las medidas que su gobierno va a tomar para garantizar que se cumpla con la sana utilización de los recursos que se van a traer a Puerto Rico. Lo que no puede pasar es que se sigan lucrando terceros a costa de servicios esenciales, como es el servicio de salud”, subrayó el legislador.

Inclusive, no se trata de la primera ocasión en que un contrato para el plan médico de la AEE es sujeto de controversia. En 2012, el entonces vicepresidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Jerome Garffer, fue señalado por supuestamente intentar beneficiar a la aseguradora First Medical para que obtuviera el contrato con la corporación pública debido a sus lazos con el Partido Nuevo Progresista.