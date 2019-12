Analista político le sale al paso a Daddy Yankee y a su manejador por balacera en el Choliseo

Tras la balacera ocurrida en el fin de semana, en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot donde se llevan a cabo las 10 funciones concierto de Daddy Yankee, el analista político, Carlos Díaz Olivo, le salió al paso a las expresiones del artista quien perdonó a los responsables de los actos violentos.

Díaz Olivo expresó que tanto el artista como el manejador del evento tienen resposabilidad de garantizar seguridad en el evento que lleven a cabo.

"Eso de que son nuestros hermanos y los perdonamos yo no estoy de acuerdo, al contrario, prohibido olvidar, yo creo que lo que sucedió es en extremo desafortunado en cualquier sociedad. En primer lugar yo creo que cuando usted desarrolla un evento e invita al público usted productor y usted artista en el género que sea y en el evento que sea usted tiene una enorme responsabilildad de que de ninguna manera ese evento pueda desencajar en actos de violencia o amenaza a los que están allí o a la seguridad pública porque ese tiroteo afectó también el entorno", expresó el Díaz Olivo.

Del mismo modo, señaló que se debe tener en cuenta los factores que podrían tener consigo algunos invitados a este tipo de eventos que puedan generar molestia en ciertos sectores.

"Si tú sabes que vas a traer invitados que pueden generar para ciertos grupos reacciones adversas que pueden a su vez degenerar en eventos que tú no controlar, tú eres responsable de eso, tú tienes que tomar medidas", añadió.

Por último. criticó la determinación del artista, Daddy Yankee quien decidió perdonar a quienes realizaron este acto horas después de que culminara la función del sábado en el Coliseo.

"En último lugar, yo creo e el perdón y rehabilitación pero es después que tú cumples y enfrentas con responsabilidad lo que tú has hecho, yo no puedo dar un perdón absoluto, así a lo Richard Nixon y Gerald Ford cuando tú no has experimentado ni arrepentimiento, no se ha reconocido la falta y has cometido un evento que atenta contra la estabilidad y el orden", culminó el analista de WKAQ.