Se vuelve a establecer récord de calor para el día

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan anunció hoy que se estableció un nuevo récord de temperatura máxima para la isla, con la marca quedando fijada en los 91 grados.

"Un récord de temperatura máxima de 91 grados fue establecido hoy en el área de San Juan. Este rompe el récord anterior de 90 grados de en el 2012", afirmó la entidad a través de la red social Twitter.

La organización climatológica realizó la publicación de una nueva marca para un día en específico por tercera ocasión en esta semana, luego de que también se hubiese establecido nuevas durante el 2 y 3 de diciembre.

La temperatura de hoy, no obstante, no alcanzó la registrada durante el 3, cuando el récord quedó fijado en 93 grados.

DEC 5, 2019

