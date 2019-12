Políticos locales apoyan campaña de Joe Biden a la presidencia de E.U.

Biden para Presidente anunció este jueves 25 nuevos endosos de funcionarios electos, líderes de los partidos y varios candidatos que se están postulando para cargos públicos en Puerto Rico. Además, la campaña anunció que el ex gobernador Alejandro García Padilla, la ex senadora Zoé Laboy Alvarado, el líder de la mayoría en el Senado Carmelo Ríos Santiago y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes Rafael "Tatito" Hernández Montañez servirán como copresidentes del Comité de Liderazgo de la campaña de Biden en Puerto Rico.

Este grupo, el grupo bipartidista más numeroso de endosos puertorriqueños en una elección primaria, incluye a funcionarios tanto del Partido Popular Democrático como del Partido Nuevo Progresista, lo que demuestra aún más el poder unificador de la visión de Joe Biden para los Estados Unidos y su misión para restaurar el alma de la nación.

“Nos sentimos honrados de tener el apoyo y el liderazgo de estos servidores públicos, y estamos entusiasmados al anunciar los copresidentes del Comité de Liderazgo de la campaña de Biden, para asegurar que los puertorriqueños tengan una voz en estas elecciones presidenciales”, dijo Greg Schultz,director de campaña de Biden para Presidente en comunicación escrita.

“Después de que huracanes catastróficos devastaron las comunidades y la infraestructura de la isla, Trump no ha hecho nada por Puerto Rico excepto burlarse de ellos y lanzar papel toalla a la multitud. La lista de endosos de hoy es emblemática de la necesidad de la isla de tener un amigo y un aliado en la Casa Blanca, y el pueblo de Puerto Rico sabe que Joe Biden será ese presidente", añadió.

Los endosos de hoy incluyen: Ex Gobernador Alejandro García Padilla, Ex Senadora Zoé Laboy Alvarado, Senador Carmelo Ríos Santiago, Rep. Rafael "Tatito" Hernández Montañez, Senador José Nadal Power, Rep. Carlos A. Bianchi Angleró, Rep. José Aníbal Díaz Collazo, Rep. Luis "Narmito" Ortiz Lugo, Rep. José “Conny” Varela Fernández, Rep. Javier Aponte Dalmau, Rep. José "Che" Pérez Cordero, Rep. Angel Matos García, Alcaldesa María “Mayita” Meléndez Altieri, Alcalde José Román Abreu, Alcalde Nelson Torres Yordán, Ex Embajador Gabriel Guerra-Mondragón, Ex Senador Roberto Prats Palerm, Ex Presidente Federación de Demócratas Universitarios de Puerto Rico de América José Julían Roldán Villanueva Candidatos, ex representante Armando Franco, Roberto Zayas, Bernardo Álvarez Rios, Deborah Soto, Migdalia González, Roldán Concepción y Joel Sánchez Ayala.

Estos apoyos complementan la base del respaldo que Joe Biden ya ha recibido de funcionarios electos puertorriqueños, incluyendo la representante de Florida Amy Mercado, el senador estatal de Florida Vic Torres, y el ex representante Robert Ascencio – los cuales juegan un papel importante al hablar con la comunidad puertorriqueña en Florida. El vicepresidente Biden también escribió un artículo de opinión que apareció en el Orlando Sentinel y El Nuevo Día para describir su visión de progreso para la isla.

Puerto Rico desempeñará un papel decisivo en la contienda para la nominación del 2020. Con 59 delegados en juego, la fuerte demostración de apoyo del vicepresidente en Puerto Rico pone de relieve no sólo el creciente entusiasmo y la emoción detrás de sus políticas, sino la amenaza extrema que Donald Trump representa para el futuro de la isla. Además, en el segundo aniversario del embate del huracán María a Puerto Rico, Biden para Presidente presentó un video que mostró un marcado contraste entre cómo Donald Trump abandonó la isla tras la devastación y subrayó cómo Joe Biden sería un líder para todos los estadounidenses, incluyendo a los de Puerto Rico.

Biden para Presidente ha anunciado previamente más de 775 endosos de líderes nacionales, estatales y locales, incluyendo a actuales senadores y representantes actuales y ex legisladores, gobernadores, funcionarios electos estatales y líderes comunitarios.