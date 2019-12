Gobernadora se distancia de Justicia sobre escoltas de Rosselló

La gobernadora Wanda Vázquez se distanció de la presunta opinión legal del Departamento de Justicia que estableció que el pasado gobernador Ricardo Rosselló Nevares y su esposa, Beatriz Rosselló, preservaron el derecho a recibir escolta pagada con fondos públicos a pesar de la renuncia del primero al cargo.

“Como yo no la vi no sé qué tipo de documento es. Yo creo que ese reclamo debe hacerse a la secretaria de Justicia. Ella está regida por una ley que establece la confidencialidad de ciertos documentos. Así que cualquier determinación con relación a la misma debe presentarse a la secretaría de Justicia”, subrayó Vázquez, quien, precisamente, dirigió Justicia bajo el mandato de Rosselló.

La actual secretaria de Justicia, Dennisse Longo, ha dicho que no puede divulgar el contenido de la opinión legal pues está cobijado bajo privilegio de abogado-cliente.

No es una figura “política”

Por otro lado, aunque admite que considera seriamente la posibilidad de aspirar a la gobernación en las venideras elecciones, Vázquez insistió que no se considera una figura política, al igual que ha planteado desde que se convirtió en primera ejecutiva.

“(Me considero) no política. En él sentido de que llegué allí no porque haya corrido para una elección, sino porque lo dispuso la Constitución. Y no política en el sentido de que soy gobernadora para todos los puertorriqueños, no importa raza, color, identidad o afiliación política, yo soy gobernadora para todos los puertorriqueños”, sostuvo Vázquez.