Comisionado PPD responde a denuncias del PIP por supuesto "carpeteo"

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), el licenciado Lind Merle Feliciano respondió el viernes, a los comentarios vertidos sobre un supuesto “carpeteo” por la comisionada electoral del PIP, la licenciada María de Lourdes Santiago.

“La comisionada Santiago no debe ceder a la tentación de revivir actos injustos del pasado como una cortina de humo para desviar la atención a la controversia medular sobre los endosos”, dijo Merle Feliciano en comunicación escrita.

“En primer lugar es correcto que solicité al secretario de la Comisión Estatal de Elecciones que se me brindara copia del registro de endosos. Es insólito que se desconozca que la CEE cuenta con el Reglamento para la Inscripción de partidos por petición, en el cual, contiene la Regla 5.1, inciso e (3) que dispone que “la unidad de radicaciones distribuirá las peticiones y el informe de la siguiente manera: …. (3) Las demás copias del informe se enviarán a los comisionados electorales, de éstos solicitarlos”, añadió.

Detalló que “amparándonos en esa regla fue que solicitamos copia del registro electoral, ya que se trata de documentos públicos que pueden ser examinados por cualquier comisionado electoral o parte interesada, como dispone el artículo 3,006 del código electoral”.

Sostuvo que “la comisionada del PIP correctamente indica que el PPD está en todo su derecho a realizar la petición que se hizo, no obstante, recomienda que se debe pedir a nuestros aspirantes una declaración jurada. Invitamos a la Comisionada del PIP a atender los asuntos electorales de su partido y que no se inmiscuya en los asuntos internos del PPD. El PIP no está en condiciones de hablar sobre la selección democrática y participativa de sus candidatos”.

Mencionó que, conforme a la secretaría de la CEE, los endosos radicados por el Movimiento Victoria Ciudadana, muchos han sido rechazados por endosos previos pertenecientes a otros grupos o partidos políticos.

“Estamos obligados a concluir que se trata de endosos del PIP. Ciertamente, una explicación de su inscripción es que tomando los resultados del voto a la gobernación recibieron endosos de otros sectores políticos”, dijo Merle Feliciano.

“En el proceso de recogido de endosos existen unas irregularidades que ameritan una mirada con detenimiento. ¿Qué oculta el PIP? No lo sabemos, pero recogieron 55,000 endosos en un mes, a diferencia del Movimiento Victoria Ciudadana que le ha tomado siete meses recoger 41,000 endosos”, concluyó Merle Feliciano.

La comisionada electoral del PIP, licenciada María de Lourdes Santiago Negrón alegó el pasado miércoles, que el Partido Popular solicitó a la Comisión Estatal de Elecciones tener acceso a las listas de votantes que le hayan firmado endosos este cuatrienio a las agrupaciones de ciudadanos que buscan inscribirse como partidos.

"Se siente a leguas el olor a carpeteo", indicó la comisionada electoral del PIP, en comunicación escrita.

"Si el PPD tiene ese requisito -y está en todo su derecho de que así sea- lo único que tiene que hacer es pedirles a los aspirantes a puestos electivos una declaración jurada en la que aseguren que no endosaron a ningún partido. También, pueden esos aspirantes pedir a la Comisión una certificación a esos fines. No necesitan las listas para nada. Pero nadie puede ser tan ingenua como para pensar que una vez tengan acceso a esas listas eso no va tener consecuencias políticas si identifican a populares dando endosos al PIP, a MVC o a otra agrupación", añadió.

Explicó que en el año 2017 se inscribió el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y en estos momentos están en ese proceso el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad (PD). El propósito, se alega, es asegurarse de que ninguno de sus aspirantes a puestos electivos en las próximas elecciones haya endosado a otro partido político.

La licenciada Santiago Negrón denunció, además, el trato desigual con respecto a las listas de votantes PPD y PNP.

"El Código Electoral protege a los votantes que van a primarias del PPD y el PNP, estableciendo que esas listas no son documentos públicos. Es información que le pertenece a cada partido; nadie puede estar buscando quién votó o dejó de votar en unas primarias de la pava o el penepé. Es inaceptable, entonces, que esa protección que se le garantiza a los votantes, se les niegue a las ciudadanas que endosan a un partido. Eso sería establecer categorías de votantes en las que unos tienen más derechos que otros", dijo.

Expuso que a la petición del Partido Popular se opusieron el PIP y el PNP, por lo que el asunto quedó sometido a la consideración del Presidente de la CEE.