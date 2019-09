Gigi Fernández pide a Mónica Puig que la desbloquee de redes sociales

La tenista Geraldine “Gigi” Fernández pidió a la medallista olímpica Mónica Puig que la desbloquee de las redes sociales.

Fernández, quien también ganó una medalla olímpica como parte de la delegación de Estados Unidos en el 1996, ha entrado varias veces en controversia porque argumenta ser la primera tenista puertorriqueña en vencer en las Olimpiadas.

“Yo puse el video de cuando Jay lo estaba grabando, el grito que yo pegué… Fue uno de los momentos más emocionantes para mí porque por fin tuvimos la borinqueña en unas olimpiadas. Lo que pasó de aquí allá…yo no sé por qué me bloqueó en las redes sociales. Mónica por favor, desbloquéame. Podemos tener una relación. O sea, hay dos personas en todo este país….dos que entienden qué es ser tenista profesional. Y yo creo que yo siempre le he ofrecido mi ayuda”, sostuvo en el programa Dando Candela por Telemundo.

Gigi se encuentra en Puerto Rico como parte de su nueva agenda política, en reuniones con el liderato local para abogar por la estadidad.

