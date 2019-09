Asociación de Hoteles y Turismo rechaza el nombramiento de José Maymó

El presidente del Comité de Casinos de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA, por sus siglas en inglés), Miguel Vega, se expresó el jueves en contra del nombramiento del licenciado Jose Maymó Azize a la Comisión de Juegos de Puerto Rico, que agrupará bajo un mismo ente la Oficina de Juegos de Azar de la Compañía de Turismo, la Administración de la Industria y el Deporte Hípico (AIDH) y la estructura para regular las apuestas en línea sobre eventos deportivos y sobre competencias de juegos electrónicos.

"Con la información que tenemos sobre el nominado, la cual surge de la Resolución de la Cámara 158, el Comité de Casinos rechaza este nombramiento y hace un llamado al Senado de Puerto Rico a que evalúe rigurosamente el mismo", sostuvo Vega en declaraciones escritas.

Señaló que, según se desprende del Informe Final de la Resolución de la Cámara 158, rendido el 13 de noviembre de 2018, durante la incumbencia del licenciado Maymó como Administrador Hípico, hubo una caída en las jugadas de caballos de un 67.54 por ciento. El informe de la Comisión de Recreación y Deportes señala al nominado por no haber sido proactivo en la investigación de la apropiación ilegal de 800,000 dólares en premios y la incautación de dinero de los dueños de caballos para el plan médico de los jinetes y entrenadores, clínicas veterinarias, entre otros señalamientos.

Mencionó que estos señalamientos, entre otros, fueron realizados por componentes de la industria hípica tales como la Junta Hípica, la Conferencia de Dueños de Caballos de Puerto Rico, el “Puerto Rico Horse Owners Association”, la Asociación de Jinetes, y la Confederación de Jinetes.

"Nos parece que la información contenida en el informe de la RC158 sobre el desempeño del nominado es preocupante. Si los propios miembros de la industria hípica levantan esas banderas, nosotros no podemos avalar poner en sus manos el futuro de nuestra industria", dijo por su parte Ismael Vega, pasado presidente de la Junta de Directores de la PRHTA y gerente general del Casino Metro.

El Comité de Casinos hizo un llamado a la Comisión de Nombramientos del Senado a estudiar en detalle la Resolución de la Cámara 158 antes de rendir un informe sobre el nominado.

En días recientes, el representante novoprogresista Nestor Alonso indicó a Metro que no favorece el nombramiento de Maymó Azize para dirigir la Comisión de Juegos de Puerto Rico. El legislador es el autor de la ahora ley 81 de 2019 —que autorizó la industria de las apuestas deportivas— aseguró que el funcionario no debe dirigir la Comisión de Juegos debido a que no cuenta con el peritaje para la encomienda. “Esa persona no debe ser confirmada porque no tiene la capacidad ni la preparación para que dirija la Comisión”, sostuvo el representante.

Por su parte, Maymó Azize, reaccionó a la postura de Alonso y aseguró que se considera capacitado para dirigir a la Comisión de Juegos que estableció la Ley 81 de 2019. Consideró “injusto” requerir que la persona experta en las tres modalidades de la Ley. Dicho estatuto regirá la industria hípica, los juegos de azar y las apuestas deportivas. “Estamos más que capacitados para esta encomienda. Es una encomienda y un reto grande. Esto no es un esfuerzo único, como director ejecutivo, se van a unir otras partes y otros componentes”, dijo a Metro.

