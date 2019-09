Detallistas de gasolina de la Isla alertas ante alza en el mercado

Los Detallistas de Gasolina de la Isla mantienen la supervisión del mercado petrolero, esto ante la posibilidad que el precio del combustible siga en aumento debido a los ataques a refinerías en Arabia Saudita.

“No se está previendo que se dispare a unas cantidades enormes, pero sí puede tener su efecto, porque los niveles de los abastos están un poquito bajos", dijo a Metro Rafael Mercado, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina. Asimismo, opinó que la acción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permitió el uso de la Reserva Estratégica de Petróleo. “Tal vez en las próximas entregas puede verse un efecto que puede ir pasando por toda la cadena de distribución hasta que llegue acá a nosotros en la bomba”, agregó.

Based on the attack on Saudi Arabia, which may have an impact on oil prices, I have authorized the release of oil from the Strategic Petroleum Reserve, if needed, in a to-be-determined amount….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019