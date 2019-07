A toda máquina peticiones cibernéticas para que renuncie Rosselló

Luego de los escándalos por corrupción que sacudió al Gobierno la semana pasada, apareció una petición en internet para que renunciara el gobernador Pedro Rosselló. La misma era de las de carácter oficial que aparecen para solicitarse en la página de la Casa Blanca.

Pues ahora, después de que empezara a revelarse el bochornoso chat de Telegram, ha aparecido otra petición, esta vez en la plataforma Change.org. La misma apareció ayer, pero hoy ha cogido tremenda velocidad tras revelarse en su entereza las casi 900 páginas del mismo.

"Exigimos la renuncia del Gobernador de Puerto Rico Ricardo Rossello Nevarez, por su incompetencia y falta de madurez para gobernar y por los continuos señalamientos de corrupción en las más altas esferas de su gabinete. Es triste levantarse y ver los bochornosos arrestos a funcionarios los cuales se suponían que trabajaran en favor de un pueblo que solo lleva un poco tiempo después de ser abatido por un huracán con resultados devastadores que todos conocemos, Es una mezcla de tristeza e indignación al ver que muchos hermanos boricuas todavia viven bajo un toldo y en condiciones infrahumanas, los cuales muchas veces se van a dormir sin ni siquiera echarse un bocado de comida. Ver en los noticieros a personas a las que el sistema ha olvidado y que tienen una necesidad real de ser o tener algún familiar con una condición la cual amerita una operación o un tratamiento de emergencia el cual no pueden costear y el sistema los obliga a buscar otros medios para conseguir esa ayuda…", así comienza la descripción del chat.

"Se despide a un jefe de agencia por este no aceptar sobornos y denunciar una mafia interna, Un país al que se trae a una extranjera la cual no sabe nada de la problemática en nuestro sistema de educación, con un sueldazo y la cual gozaba de su total confianza, mientras acá a usted Sr. gobernador se le hacían varios señalamientos y usted seguía defendiendo lo indefendible. Millones de dólares en contratos cuestionables a amigos y sueldos excesivos a miembros de su gabinete, mientras al pueblo se le dice una vez más que estamos en crisis. Usted Sr. Gobernador cada vez que hay una irregularidad o un nuevo escándalo se hace de la vista larga o viene con su rayado discurso de que van a poner mano dura o a "cortar cabezas" a quienes incurran en actos de corrupción. Es tan bochornoso ver y leer los mensajes de usted y varias personas de su confianza, hacer mofa, insultar, denigrar y de hacer alardes de su poder para manejar las cosas a su antojos para beneficiar su imagen. Basta ya de tantos contratos cuestionables a amigos, basta ya de poner sus intereses primeros antes de la salud y porvenir de un pueblo, basta ya de decir que no sabía nada. Ya es hora de que usted como primera figura de este país de la cara y que acepte todo este desastre que usted ha propiciado y RENUNCIE", expresa esa petición.