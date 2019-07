Fortuño dice Rosselló no puede aspirar a la reelección

El exgobernador novoprogresista, Luis Fotuño fue categórico en una publicación de redes sociales al asegurar que el actual mandatario, Ricardo Rosselló no puede aspirar a la reelección luego de las divulgaciones de un chat entre él y sus asesores en el que hacen expresiones machistas, homofóbicas, planifican estrategias en las que involucran recursos del Estado contra opositores políticos y discuten información confidencial de las finanzas de la Isla.

"La generosidad, honradez y el compromiso con la verdad de Don Luis Ferré me hicieron ingresar a mí y a muchos más a nuestro partido. Lo que se ha revelado esta semana es totalmente contrario a sus ideales y ejemplo. La función principal de un líder es proteger los valores que nos unen y nos guían como pueblo. Cuando se pierde la capacidad de proveer ese norte, es momento de una introspección seria y honesta. Desafortunadamente, el Gobernador perdió esa capacidad y no debe aspirar a la reelección. Confío que él lo reconocerá y el liderato actual del partido podrán guiar al PNP y a Puerto Rico por un camino distinto al actual con desprendimiento y honestidad. Don Luis no esperaría menos de nosotros y los puertorriqueños se merecen más", expuso Fortuño en sus redes.

Otras figuras en el liderato del PNP ya han solicitado que Rosselló no aspire a la reelección. La Fortaleza no se ha expresado sobre el asunto.

Esta madrugada se divulgó la totalidad de sobre 800 páginas de comunicaciones entre el grupo en el que participa Rosselló y personas como Ramón Rosario, Elías, Sánchez, Alfonso Orona, Christian Sobrino, Carlos Bermúdez, Edwin Miranda, Ricardo Llerandi, Rafael Cerame y Raúl Maldonado.

En la semana se habían divulgado extractos de la comunicación digital, lo que provocó que Rosselló cancelara sus vacaciones en Francia y retornara al país. A su regreso, el Gobernador pidió perdón, dijo que no utilizaría más sistemas de mensajería electrónica como mecanismo de comunicación y aseguró que se mantendría en su posición, así como que mantendría sus aspiraciones a la reelección.

