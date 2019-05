Familiares de policías y bomberos no tendrán que pagar en hospitales públicos

Familiares de policías y bomberos no tendrán que pagar por servicios médicos en hospitales del Estado. Así lo anunció hoy el gobernador Ricardo Rosselló en conferencia de prensa junto a Elmer Román, secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

Por su parte, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, explicó que esta medida permite que los policías y bomberos, y sus familiares, no paguen el deducible por servicios médicos en hospitales del Estado. La medida incluye a su cónyuge e hijos hasta los 25 años. Agregó que no pagarán el servicio aunque no tengan la tarjeta de salud del plan Vital o incluso a pesar de que tenga un plan médico privado.

El gobernador, además, anunció la entrega de 55 motoras de patrullaje valoradas en $845 mil. Este equipo será distribuido entre las regiones policíacas de Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Bayamón, Caguas, Fajardo, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce, Utuado y el Aeropuerto.