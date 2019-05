Joven no vidente sorprende hasta las lágrimas en "America's Got Talent"

El joven Kodi Lee, quien es no vidente y autista, conquistó a los jueces y el público del programa "America's Got Talent" la noche del pasado lunes con su potente voz y excelente audición.

Lee, de 22 años, llegó al escenario agarrado del brazo de su madre Tina y con ayuda de su bastón.

“Kodi es no vidente y autista. Descubrimos que él amaba la música desde el principio. La escuchó y sus ojos simplemente se volvieron enormes y comenzó a cantar, y fue justo cuando estaba llorando porque fue cuando me di cuenta de 'Oh, Dios mío, él es un artista'. A través de la música y la interpretación, fue capaz de soportar vivir en este mundo porque cuando eres autista, es muy difícil hacer lo que hacen los demás. En realidad le ha salvado la vida, tocando música", sostuvo la progenitora de Kodi.

Cuando Lee comenzó cantar "A Song For You" de Ray Charles junto a un piano, las reacciones de sorpresa y emoción de los jueces y los presentes en el teatro no se dejaron de observar.

La nueva jueza del programa, Gabrielle Union, apretó el botón dorado para Kodi que le da el paso a la próxima etapa de la competencia.

Antes de obsequiarle el pase dorado al joven, Union expresó que: "Soy una nueva jueza esta temporada y también soy una nueva madre este año. Es el trabajo más difícil que he tenido y el trabajo más gratificante que he tenido. Solo quieres darles a tus hijos la luna, las estrellas y el arcoiris, y esta noche te daré algo especial".

Joven no vidente sorprende hasta las lágrimas