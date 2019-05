Scarlett Johansson ayuda a Estación de Bomberos de Culebra

La Estación de Bomberos de la isla municipio de Culebra estrenó un proyecto de energía solar con una inversión de $700,000 como parte de un donativo realizado por la actriz Scarlett Johansson.

El hermano de la actriz, Hunter Johansson, es el principal oficial ejecutivo de la organización sin fines de lucro Solar Responders, que se ha dedicado a ayudar a las estaciones de bomberos de ls Isla tras el paso del huracán María. Este indicó a Metro que el programa consiste de diversas placas solares, que proveerán energía a la estación.

“Mi hermana es Scarlett Johansson, estas estaciones fueron donadas por ella. Rincón fue donado por el actor Colin Jost, escritor de Saturday Night Live, por lo que estamos buscando unirnos con fundaciones y con aquellos interesados en la sostenibilidad a largo plazo del Departamento de Bomberos en Puerto Rico", expuso el portavoz de Solar Responders. De hecho esta semana los actores anunciaron su compromiso de boda.

De igual forma, se indicó que este es el segundo proyecto de la entidad, ya que el primero fue el del municipio de Rincón. Asimismo, se explicó que la organización con sede en Nueva York se ha dedicado a recaudar fondos para instalar los mencionados sistemas solares en Puerto Rico. El propósito del proyecto es que las estaciones de bomberos puedan servir como centros de respuesta rápida en casos de emergencia.

We completed our first installation of solar + battery storage on the firestatoin in Rincon, Puerto Rico. Big thank you to writer @colinjost. Now firefighters can continue to save lives when the power goes out. Support us! Please visit https://t.co/KrG82t8up5 to donate pic.twitter.com/Wf8NKBeisM

— Solar Responders (@SolarResponders) February 7, 2019