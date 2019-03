Candidato presidencial favorece estadidad para Puerto Rico

El candidato presidencial por el partido Demócrata Beto O'Rourke indicó que favorece la estadidad para Puerto Rico.

De acuerdo con la periodista de CNN, Leyla Santiago, el exrepresentante de Texas sostuvo que "la única manera que veo para resolver permanentemente de este problema de un estatus de segunda clase para los ciudadanos de Puerto Rico es asegurar que sean un estado".

El candidato añadió que la estadidad para la isla permitirá que tengan dos senadores en el Congreso que puedan votar y puedan atender los derechos de los ciudadanos americanos en Puerto Rico.

O'Rourke también criticó la respuesta de Estados Unidos tras el paso del huracán María por la isla el pasado 20 de septiembre de 2017.

The only permanent solution to the permanent-second class citizenship status the American citizens in #PuertoRico have is to grant #statehood. @BetoORourke thank you for your support and for being on the right side of history. #EqualRights https://t.co/Y3MvGGdEUa

— Ricardo Rossello (@ricardorossello) March 24, 2019