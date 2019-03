Estos son los nuevos cortos de película que no debes perderte

El verano se acerca y con él se aproxima el estreno de grandes películas del mundo de Hollywood. Esta semana, varios filmes lanzaron nuevos cortes de sus películas para preparar a sus seguidores para la gran llegada a la pantalla gigante. Los filmes están encabezados por la cuarta entrega de Toy Story y la película de crimen y comedia oscura "Once a Upon a Time in Hollywood", protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

A continuación te ofrecemos una lista de los trailers de película que no debes perderte:

Toy Story 4

El vaquero Woody y el astronauta Buzz Lightyear inician una nueva aventura junto a su grupo de amigos juguetes. En esta ocasión, la ganga de muñecos deberá ayudar a "Forky", una nueva adquisición, y en el camino redescubrirán el verdadero significado de ser un juguete.

John Wick 3: Parabellum

El actor Keanu Reeves vuelve a la carga con su aclamado rol en la tercera entrega de la saga de 'John Wick'. Un filme repleto de acción, en esta ocasión Wick se convierte en la persona más buscada tras asesinar a un integrante del High Table, una oscura organización criminal. El protagonista deberá cuidar cada uno de sus movimientos ya que es perseguido por un sinnúmero de asesinos a sueldo. El filme se estrenará el próximo 17 de mayo.

Once a Upon a Time in Hollywood

El actor televisivo Rick Dalton (protagonizado por Leonardo DiCaprio) y su doble en escena Cliff Booth (interpretado por Brad Pitt) buscan sobrevivir en una industria de cine cambiante. El filme es basado en la época dorada de Hollywood a finales de la década del 60. "Once a Upon a Time in Hollywood" —una comedia oscura y crimen— es dirigida por aclamado director Quentin Tarantino.