Alcalde de Guánica a oposición PPD: "No mienta más y controle su desesperación"

El alcalde de Guánica, Santos 'Papichy' Seda, dirigió un mensaje al presidente del Comité Municipal del Partido Popular Democrático (PPD), Ismael ‘Titi’ Rodríguez, para que dejara de mentir y controlara su "desesperación" en busca de supuestamente inducir a error al pueblo por medio de "señalamientos erróneos".

"Si bien es cierto que sus señalamientos responden únicamente a la palabra desesperación, ante la avalancha de buenas noticias y proyectos de gran envergadura que ya hemos dado a conocer públicamente y muchos otros de los que estaremos hablando esta semana, también lo es que usted debe ser responsable a la hora de hacer sus supuestas denuncias públicas", le recomendó Seda en un comunicado de prensa.

El funcionario del Partido Nuevo Progresista (PNP) hizo referencia a unas fotos enviadas por Rodríguez a la prensa en las que una brigada de ornato pintaba, supuestamente a toda prisa, unas líneas en anticipación de la visita del gobernador Ricardo Rosselló al municipio este próximo martes.

De acuerdo al alcalde, el también legislador quizo hacer pasar las fotos como recientes cuando en realidad estas fueron tomadas y compartidas el 10 de enero de 2019 por las redes sociales.

"Señor, no mienta más y controle su desesperación. Usted sabe muy bien que lo dicho por usted es falso. Recuerde que la mentira tiene las piernas cortas y que la mentira siempre baja la cabeza ante la verdad", le señaló el político penepé.

Específicamente, que la foto denunciada por la oposición pertenece a la primera fase de labores de remozamientos de la municipalidad, pero que ya esos trabajos van por la tercera fase.

Seda finalizó alegando que Rodríguez no participó de la inauguración de la temporada de béisbol de Pequeñas Ligas.

"Muy tristemente, usted no hace otra cosa que atacar nuestra obra de trabajo. Nosotros no tenemos la culpa de que sus comunicados estén forrados de mentiras, y es por esa razón no llegan lejos. Ante cada noticia falsa, daremos a conocer más y más obras", dijo el alcalde.

El 'tira y hala' entre Seda y Rodríguez también tuvo otro episodio ayer cuando el legislador denunció un aparente vertedero clandestino en el taller de Obras Públicas Municipal, pero la vicealcaldesa Zulma Bracero lo negó y dijo que el problema era de la pasada administración.

Sobre eso, el político popular dijo hoy que "de ser cierta su alegación, la incompetencia es de tal magnitud que se tardaron seis años en disponer de la misma. Nada más con el testigo".

