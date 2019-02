Netflix: Así viene la tercera temporada de 'La Casa de Papel'

Creada por Álex Pina y emitida en un principio por Antena 3, La Casa de Papel se convirtió rápidamente en un fenómeno que ha dado vuelta al mundo. Y es que el fervor por estos atracadores superó a España y, tras su llegada a Netflix, la serie logró conquistar seguidores alrededor del mundo. Especialmente en Sudamérica, donde las máscaras de Dalí se han visto en Halloween y hasta en uno que otro hecho delictual.

Cabe mencionar que aun cuando la plataforma de streaming nunca da cifras de audiencia de sus productos, luego del primer semestre del año pasado aseguraron mediante un comunicado que producción española “se ha convertido en la serie de habla no inglesa más vista” de la historia de Netflix.

Como si esto fuera poco, desde su estreno a la fecha ha recibido importantes reconocimientos tales como el Emmy Internacional a Mejor Drama, el premio a la Mejor Serie Dramática en el Festival de Televisión de Montecarlo y el Fénix a Mejor Ficción, entre otros.

Así que era imposible darle un fin tras el cierre de la segunda temporada. Por ello, ya están grabando una tercera entrega que sí o sí saldrá al aire este 2019; y las expectativas son altas respecto a cuáles son las novedades.

Una de las apuestas de Netflix y esta exitosa serie de habla hispana, pensando en los nuevos capítulos, es grabar la tercera temporada de 'La Casa de Papel'en distintas locaciones alrededor del mundo, como Tailandia e Italia.

Las primeras imágenes que conocemos a la fecha de la continuación de esta historia fueron liberadas a mediados de enero, y en ellas se puede ver al “Profesor” (Álvaro Morte) y "Berlín" (Pedro Alonso) conversando en la ciudad de Florencia.

Estas fotografías dejaron confundidos y esperanzados a los seguidores de la producción, pues el personaje de Alonso supuestamente había fallecido a manos de la policía al final del atraco a la Casa de Monedas, por lo que ahora no se sabe si nunca murió o sólo se trata de un recuerdo de ambos amigos.

Una de las novedades que ha dado a conocer Netflix es que al reparto estelar, conformado por Úrsula Corberó (Tokio), a Álvaro Morte (El Profesor), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Río), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Enrique Arce (Arturo), Kiti Mánver (Mariví), Juan Fernández (el coronel Prieto) y Mario de la Rosa (Suarez), se incorporarán nuevos actores.

Una de las que más destaca en el listado de nuevas figuras es Najwa Nimri, conocida por su rol de “Zulema” en la también exitosa “Vis a Vis” -que en su última temporada cuenta con Benjamín Vicuña en uno de sus roles protagónicos-.

También se suma al elenco el actor nominado a los premios Goya, BAFTA y Globos de Oro, Rodrigo de la Serna (“Diarios de motocicleta”, “Llámame Francisco”, “Cien años de perdón”, “El lobista”) y Hovik Keuchkerian junto a Fernando Cayo (“Tamayo”).

Uno de los personajes más llamativos de las dos temporadas que hemos visto de “La Casa de Papel” es Tokio. Protagonizado por Úrsula Corberó, este rol no sólo ha sido la narradora de los primeros ciclos, sino que también es uno de los más queridos de la serie.

El éxito que ha tenido la producción y papel de la actriz la ha catapultado a la primera línea, transformándola en una de las jóvenes estrellas más exitosas a nivel mundial; tanto, que ostenta el título de ser la española como más seguidores en Instagram, con más de 6,4 millones de fanáticos.

Respecto a su ascendente fama, Cordero ha señalado que, para no verse sobre pasada por las redes sociales, ha decidido limitar el tiempo que hace uso de éstas.

Todos sabemos que estamos absorbidos por ellas, ¿no? Así que ahora he decidido abrirlas media hora al día. Lo hago así para que no se me vayan los dedos solos”, dijo la actriz a El Mundo, en una de las cientos de entrevistas que ha debido brindar en el último tiempo.