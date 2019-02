Gobernador decreta un día de duelo por policía asesinado

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares decretó hoy un día de duelo en memoria del policía Alfred Zanyet Pérez, que fue asesinado este viernes mientras realizada labores de encubierto en San Germán.

Se determinó que las banderas se izarán a media asta en todos los edificios públicos durante el día de mañana lunes, 18 de febrero.

"En memoria del oficial Alfred Zanyet Pérez, y en recordación de todos aquellos que han dado su vida en defensa del pueblo puertorriqueño vistiendo el honroso uniforme de nuestra Policía, decreto un día de duelo", expresó el gobernador de Puerto Rico.

Precisamente, la próxima semana es la Semana de la Policía.

Asimismo, ayer la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF, en inglés), división de Miami, también extendió las condolencias a la Uniformada local.

Zanyet Pérez, de 52 años de edad, recibió dos impactos de bala en el costado derecho mientras estaba en el negocio Colon Grocery. Este estaba adscrito a la División de Drogas de Yauco.

Las balas que acabaron con la vida del agente fueron realizadas por un vehículo color oscuro que pasó por el lugar.

The men and women of @ATFMiami mourn the loss of Agent Sanyet Perez, who lost his life last night in the line of duty. https://t.co/KAf4zKlsUa

— ATF Miami (@ATFMiami) February 16, 2019