Bebé nace en pleno vuelo que salió de Puerto Rico

Una mujer dio a luz en pleno vuelo que salió de Puerto Rico con destino a Fort Lauderdale, Florida.

Según medios norteamericanos, nació un varón en medio del vuelo 1954 de JetBlue.

La aerolínea confirmó que tienen intención de cambiar el nombre del avión a “Born to be Blue” tras el nacimiento de “el nuevo 'baby blue' y nuestro cliente más joven”.

Giving storks a day off. With mom’s okay, we’d like to rename “Born To Be Blue” after our newest baby blue and our youngest customer ever. More baby shower gifts to come! #AirBorn https://t.co/h7tQRY0lwn

— JetBlue Airways (@JetBlue) 16 de febrero de 2019