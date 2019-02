Fallece Edgar Aldea, maquillista de Telemundo

Uno de los maquillistas oficiales de Telemundo Puerto Rico falleció ayer de madrugada, dejando un gran vacío en la creación artística del canal.

Edgar Aldea estuvo a cargo, por los pasados 19 años, de preparar a los talentos e invitados que se veían a diario por el canal televisivo.

El comediante Raymond Arrieta y la presentadora Saudy Rivera recordaron las experiencias vividas con su compañero de 53 años de edad.

"Gracias amigo por darle vida a todos mis personajes. Ahora descansa en paz en los brazos del Señor (sic)", comentó Arrieta. Mientras, Rivera reflexionó sobre los momentos junto al artista.

"Edgar que hacemos ahora? Quién me va a echar flores cuando me ponga brillo y me ponga los looks que te encantan? Me sobrará la invitación a los parties en casa y todos mis inventos!!! Mis poses para la foto de diario? Tus atenciones, tu cariño y amor que mucha falta nos vas hacer !!! (sic)", lamentó.

El veterano maquillista era fanático del mundo mágico de Disney y ganaba todas las competencias de disfraces que hacía el canal. Su talento artístico le permitió jugar un rol importante en la creación del personaje Alba Bosa (protagonizado por Herbert Cruz) del programa "Alexandra a las 12".

Recientemente, Aldea estuvo hospitalizado en estado crítico en el Hospital Auxilio Muto. Por las redes sociales se había hecho un llamado para que las personas donaran sangre.

Las exequias fúnebres se realizarán mañana lunes desde las 10 de la mañana en la Funeraria Ehret en Cupey. El sepelio será en el Cementerio Borinquen Memorial el martes.