Gobernador desconoce el paradero del avión con ayuda a Venezuela

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares alegó el domingo que no sabía por razones de seguridad donde está el avión con ayuda humanitaria para Venezuela que salió desde Puerto Rico.

“Lo importante es que hay un compromiso con Venezuela. Yo no tengo información, la información no se podía divulgar por razones de seguridad de esta mercancía. Pero nuestro compromiso es que toda esa ayuda la vamos a redirigir para que llegue a Venezuela y le llegue a su presidente Juan Guaidó. Yo no sé dónde está”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Informes de prensa aseguran que la ayuda humanitaria que han enviado varios países está almacenada en Cúcuta, Colombia. En un lugar cercano a la frontera con Venezuela.

Cuestionado sobre si el secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín, cometió un error al decir que el avión que salió de Puerto Rico llegó a Venezuela, el gobernador contestó que lo importante es el interés de ayudar a Venezuela.

Rosselló Nevares habló además sobre las reuniones que sostuvo en Washington, D.C. Uno de los temas fue la necesidad de asignar 600 millones de dólares de ayuda temporal para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

“Como saben salió una misiva de la Casa Blanca de que esos 600 millones de dólares eran innecesarios y le hemos explicado porque es necesario. Es necesario porque todos en Estados Unidos están bajo el programa SNAP y nosotros estamos en el programa NAP. Lo que significa eso es que en los Estados Unidos viene como un ‘Block Grant’ y en los estados viene en fórmula. Esto implica que cada ciudadano va a tener 58 por ciento más en los estados que lo que tendría en Puerto Rico. El alivio que se había otorgado era para mitigar esa desigualdad rampante. Con estos 600 millones lo que estamos solicitando es una extensión en lo que encontramos una solución permanente. No hace sentido que en términos de la ayuda de asistencia nutricional a Puerto Rico se le esté dando menos relativo a otras jurisdicciones”.

Sobre los fondos de FEMA, el gobernador insistió en la solicitud del 100 por ciento de exención.

“Como el presidente por conducto de Brock Long (director general de FEMA) denegó esa petición, la estamos sometiendo nuevamente a nivel de El Congreso”, sostuvo.

Asimismo, solicitaron la aprobación del ‘Earn Income Tax Credit’. De otra parte, fueron al Departamento de Salud Federal (HHS) para darle seguimiento a la solicitud de ayuda técnica para patólogos forenses.

“Requiere que FEMA lo autorice, si FEMA lo autoriza ya HHS está listo para actuar en los próximos 10 días”, expresó.

Las expresiones del gobernador se dieron en Aguadilla al culminar la reunión del directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP).