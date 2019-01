Publican fuerte imagen de cuerpos en el suelo en Ciencias Forenses

Una fuerte imagen de cadáveres en el suelo en la sala de autopsias en el Negociado de Ciencias Forenses se dio a conocer hoy lunes, a través de las redes sociales.

Metro Puerto Rico Gobernador nombra nueva comisionada para el Negociado de Ciencias Forenses La posición de comisionada del Negociado de Ciencias Forenses estuvo hasta hoy bajo nombramiento interino

En la mencionada fotografía, que fue publicada por el periodista de Wapa TV Julio Rivera Saniel en sus cuentas sociales, se observan cuerpos de personas en el piso.

Rivera Saniel sostuvo en tuit que: "La gerencia dice que no hay acumulación de cuerpos en Forenses, pero me llegan estas fotos de cuerpos en el suelo de la sala de autopsias en el Negociado de Ciencias Forenses. Si en marzo no habrá dinero para nómina, imaginen el panorama" (sic.).

A principios de enero, el gobernador Ricardo Rosselló nombró a Beatriz Zayas como comisionada del Negociado de Ciencias Forenses del Departamento de Seguridad Pública.

De acuerdo a un comunicado de prensa enviado por Fortaleza el 11 de enero de 2019, Zayas cuenta con una amplia trayectoria profesional de unos 28 años en el ámbito de la salud pública, las ciencias y la academia.

La comisionada manifestó que “agradezco al gobernador la confianza puesta en mí para dirigir el Negociado de Ciencias Forenses. Enfrentamos grandes retos, pero veo oportunidades en cada reto”.