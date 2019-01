San Agustín de ensueño, para crear memorias increíbles

SAN AGUSTÍN, FLORIDA— San Agustín, ciudad fundada en 1565 por el almirante español Pedro Menéndez de Avilés, famosa por su arquitectura colonial y atmósfera española —muy parecida al Viejo San Juan—, es con certeza un imán que atrae a los turistas puertorriqueños.

Es que en la tierra que conquistó Juan Ponce de León (primer gobernador de Puerto Rico), hay mucho para explorar, recrearse, saborear o descansar, y la gentileza de sus habitantes invita a disfrutarla.

De acuerdo con datos del Centro de Visitantes de la Costa Histórica de la Florida, 4,986 puertorriqueños visitaron el destino el pasado trimestre (2018).

Empero ¿qué será lo que más llama la atención? Basta con explorar algunos de los lugares más emblemáticos de San Agustín, como el parque arqueológico Ponce de Leon’s Fountain of Youth (uno de los atractivos turísticos más visitados) donde narran curiosas leyendas de la pintoresca ciudad que ostenta las primeras edificaciones construidas por el magnate Henry Flagler, entre muchas interesantes atracciones turísticas.

También es impactante toparse con el monumento nacional Castillo de San Marcos. ¡Es como ver el Castillo San Felipe del Morro de San Juan en todo su esplendor!

El fuerte fue construido con coquina, una piedra caliza suave compuesta de fragmentos de conchas de almejas. Este material ayudó a repeler con éxito los ataques de los piratas ingleses que trataban de conquistar la ciudad como un punto idóneo para dominar toda la zona de La Florida, relató a Metro Ines Russ, guía turística de Tour Saint Augustine.

San Agustín es un paraje ideal para los entusiastas de la historia y para los que aprecian diversas expresiones culturales y artísticas. Los atributos de su entorno, enmarcados por una atmósfera de añoranza, de por sí propician una calidez especial que envuelve a quienes se pasean por las estrechas calles del distrito histórico para contemplar las coloridas casitas con techos de dos aguas, muchas de estas convertidas en hoteles, tiendas, bares y restaurantes.

Otro factor fascinante es que dispone de una infinidad de propuestas gastronómicas que van desde suculentos platos típicos de la cocina tradicional española hasta platos auténticos de la cocina puertorriqueña, como reflejo de la rica fusión de etnias que armonizan en la zona.

“El entretenimiento nocturno ha cambiado muchísimo en San Agustín. Ahora contamos con una vibrante atmósfera nocturna con bares y restaurantes por todos lados, no solo para beber y comer bien, sino también con entretenimiento y música en vivo para todos los gustos”, explicó Richard Goldman, presidente y CEO de San Agustín Ponte Vedra and The Beaches Convention Bureau, al destacar que San Agustín es un destino muy amigable para los latinos.

Por otro lado, Goldman enfatizó que la conexión histórica cultural que existe con los puertorriqueños está arraigada al orgullo por la celebración del origen hispano.

“Considero que la conexión con los puertorriqueños está latente en San Agustín porque son parte de nuestra cultura y de nuestra historia. Queremos que sigan viniendo para que comprueben que tenemos muchas cosas en común, desde nuestros orígenes hasta la hospitalidad de la gente”, exhortó el ejecutivo.

De igual forma, para las familias que viajan con niños, las alternativas de entretenimiento son infinitas, pues ofrecen divertidos recorridos en los parques temáticos, además de excursiones acuáticas, paseos en botes, kayaks y experiencias para nadar con delfines.

Entre los atractivos favoritos de los pequeños figuran el St. Augustine Alligator Farm Zoological Park, Fiesta Falls Mini Golf, Parque arqueológico Ponce de Leon’s Fountain of Youth y el St. Augustine Pirate & Treasure Museum, por mencionar algunos.

Por si fuera poco, durante la época festiva, San Agustín se trasforma con sus Noches de Luces, luces que adornan las palmeras, árboles y las fachadas de los edificios para celebrar las tradiciones navideñas.







Ocho experiencias que no te puedes perder en San Agustín para compartir en las redes sociales:

En San Agustín no vas a querer guardar el teléfono móvil. Entre los cientos de atractivos turísticos, hay miles de cosas curiosas, desde las fachadas de las casas que parecen sacadas de un libro de cuentos, museos históricos e infinidad de experiencias para crear memorias increíbles.

1. Parque arqueológico Ponce de Leon's Fountain of Youth

Video bebiendo agua de "la fuente de la eterna juventud". Dice la leyenda que Juan Ponce de León buscaba esta fuente “con las virtudes de rejuvenecer”. En el parque ubicado en la calle Magnolia número 11, también hacen demostraciones de disparos de cañones y recrean la aldea de los indios nativos Timucuan.

2. Monumento nacional Castillo de San Marcos

Desde la fortaleza de mampostería más antigua de Estados Unidos, capturas vistas espectaculares hacia la Bahía Matanzas, el Puente de los Leones y del distrito histórico. También la atracción cuenta con guías interactivos con disfraces de la época.

3. Flagler College

La Flagler College, situada en el 74 de la calle King, es una de las mejores universidades de arte de Estados Unidos, que antiguamente era un hotel de lujo, llamado Ponce de León. Es el primer edificio construido en 1880 por Henry Flagler en concreto al estilo español, que posee la colección de vitrales Tiffany más grande del mundo.

4. Lightner Museum

Ubicado en el 75 de la calle King, es el antiguo Hotel Alcázar, construido en 1888 también por Henry Flagler. Dentro del hotel existía la piscina interior más grande del mundo de aquellos tiempos. El museo alberga infinidad de objetos y colecciones de artículos históricos que incluyen las primeras maquinillas, lámparas Tiffany, instrumentos musicales, juguetes y mobiliario de la época, entre otros.

5. Recorridos por la Bahía Matanzas y paseos en calesas

Los tours Marineland o EcoTours ofrecen divertidos recorridos familiares para conocer un poco más de la vida marina en la zona y hasta nadar con delfines. Pasear en calesa es otra opción para capturar momentos únicos mientras se desplaza por las pintorescas calles.

6. Pasear por las calles Avilés y St Georges

La calle Avilés es la más antigua de Estados Unidos y lleva el nombre del almirante español Pedro Menéndez de Avilés, fundador de la ciudad en 1565. Mientras que la St Georges es la primera calle con nombre en inglés y es donde se ubican gran parte de tiendas, bares y restaurantes.

7. Faro de San Agustín

Sube los 219 escalones hasta la cima del faro para contemplar espectaculares vistas de la Florida. En el museo del faro puedes aprender sobre la historia del puerto más antiguo del país. Ubicado en el 81 de la avenida Lighthouse.

8. Playa de San Agustín

Visita el punto de navegación del viaje de descubrimiento de Ponce de León, (30° grados, 8 minutos, latitud norte). En esta hermosa playa se capturan fascinantes visuales de la playa y encontrarás una de las dos estatuas de Juan Ponce de León. La otra está en la Plaza de la Constitución.